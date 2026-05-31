Milan, fuga di massa: non solo Leao, gli altri 4 big che mollano

Milan nel caos dopo l'azzeramento dei vertici: ad oggi non ci sono né allenatore né la prima linea della dirigenza. Ma non è tutto: anche i pezzi pregiati del club sono pronti alla fuga. In primis Rafa Leao, il quale conferma l'intenzione di voler cambiare aria in prima persona, senza nascondersi.

Le dichiarazioni del portoghese a SportTv aprono in modo netto alla separazione già nella prossima finestra di mercato. Dopo una stagione deludente per i rossoneri, conclusa con il disastroso flop-Champions League, il numero 10 ha tracciato un bilancio della sua esperienza milanista, che è arrivata al capolinea.

"Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia", ha premesso Leao, attribuendosi meriti non irrilevanti.