Milan, fuga di massa: non solo Leao, gli altri 4 big che mollano

Milan nel caos dopo l'azzeramento dei vertici: ad oggi non ci sono né allenatore né la prima linea della dirigenza. Ma non è tutto: anche i pezzi pregiati del club sono pronti alla fuga. In primis Rafa Leao, il quale conferma l'intenzione di voler cambiare aria in prima persona, senza nascondersi.
Le dichiarazioni del portoghese a SportTv aprono in modo netto alla separazione già nella prossima finestra di mercato. Dopo una stagione deludente per i rossoneri, conclusa con il disastroso flop-Champions League, il numero 10 ha tracciato un bilancio della sua esperienza milanista, che è arrivata al capolinea.
"Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia", ha premesso Leao, attribuendosi meriti non irrilevanti.
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Il portoghese non nasconde il desiderio di mettersi alla prova in una nuova realtà calcistica: "Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".
Per il momento, però, la priorità resta la Nazionale e il prossimo appuntamento, i Mondiali: "In questo momento la cosa più importante è il Mondiale, giocare un buon Mondiale ed essere in grado di aiutare la Nazionale in qualsiasi modo possibile. Poi, quando arriverà quel momento, aspetterò le migliori opportunità per continuare la mia carriera. Spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".
Intanto, come detto in premessa, al Milan si staglia un fuggi-fuggi generale. Non soltanto l'attacco: anche il centrocampo, considerato uno dei reparti più solidi dell'ultima stagione, potrebbe essere smantellato. Tra obiettivi, cessioni e interessamenti provenienti dall'estero, i nomi di Rabiot, Modric, Ricci e Jashari alimentano le voci di un'estate che potrebbe trasformarsi in una vera e propria rifondazione del Milan.