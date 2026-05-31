Flavio Cobolli e la "toccatina": clamoroso gesto in conferenza stampa

Fuori Sinner e Djokovic, Alcaraz neppure ai nastri di partenza. E Flavio Cobolli, che al Roland Garros sta giocando forse il miglior tennis della sua carriera, ora, forse, inizia a crederci. E non potrebbe essere altrimenti, dopo l'ultima partita in cui ha spazzato via Tien. E quando in conferenza stampa gli viene chiesto conto dei possibili sogni di gloria, ecco che si scatena la scaramanzia...
Alla domanda sulle sue possibilità in una parte di tabellone ormai rimasta senza nomi di assoluto rilievo, Cobolli ha scelto la via scaramantica prima di rispondere. Un cronista gli chiedeva se si considerasse un possibile candidato al titolo e il tennista ha infilato una mano sotto il tavolo sussurrando "touch", insomma una bella toccata ai "gioielli" per scacciare la jella. Una scena che ha strappato sorrisi in sala stampa.
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Non pago, Cobolli ha continuato a cercare qualcosa sotto il tavolo, alimentando l'ilarità generale. A quel punto è intervenuta anche l'addetta stampa spiegando che il giocatore stava tentando di toccare anche del ferro. Poi, tornato serio, ha chiarito il suo approccio: "Sto scherzando, sto scherzando. voglio pensare partita per partita. Questo è il modo in cui voglio ragionare questa settimana. So che ci sono molte possibilità di avere un nuovo campione Slam, e sicuramente avremo un nuovo campione Slam. Ma non voglio pensarci. Di sicuro ora mi aspetta un altro match difficile; inoltre, il mio prossimo avversario ha vinto contro Cerundolo. Quindi di sicuro sarà dura e dovrò essere pronto a lottare di nuovo. Quindi, per ora, sto pensando alla prossima".
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Il punto è che il tabello è dei più intriganti. Agli ottavi Cobolli se la vedrà con lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo dopo il successo su Francisco Cerundolo. Più avanti potrebbe profilarsi l'incrocio con Felix Auger-Aliassime, considerato uno dei nomi più pericolosi della parte alta del tabellone. In prospettiva ci sarebbero poi Tiafoe e infine Zverev, oggi il principale favorito per il titolo dopo le uscite di scena di Sinner e Djokovic.