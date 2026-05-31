Flavio Cobolli e la "toccatina": clamoroso gesto in conferenza stampa

Fuori Sinner e Djokovic, Alcaraz neppure ai nastri di partenza. E Flavio Cobolli, che al Roland Garros sta giocando forse il miglior tennis della sua carriera, ora, forse, inizia a crederci. E non potrebbe essere altrimenti, dopo l'ultima partita in cui ha spazzato via Tien. E quando in conferenza stampa gli viene chiesto conto dei possibili sogni di gloria, ecco che si scatena la scaramanzia...

Alla domanda sulle sue possibilità in una parte di tabellone ormai rimasta senza nomi di assoluto rilievo, Cobolli ha scelto la via scaramantica prima di rispondere. Un cronista gli chiedeva se si considerasse un possibile candidato al titolo e il tennista ha infilato una mano sotto il tavolo sussurrando "touch", insomma una bella toccata ai "gioielli" per scacciare la jella. Una scena che ha strappato sorrisi in sala stampa.