Ilaria Salis, il delirio è totale: "Processatemi! Nordio, batti un colpo"

Lo aveva già annunciato ieri, lunedì 13 aprile, a L'aria che tira. Ma Ilaria Salis ha voluto ribadire la sua posizione sul processo per i fatti che l'hanno vista coinvolta in Ungheria. L'eurodeputata di Avs ha sempre ribadito di non volersi fare processare da quello che definiva il "regime di Viktor Orban". Ma ora che al governo di Budapest c'è un altro interlocutore - Péter Magyar -, non sembra comunque disposta a rinunciare alla sua immunità parlamentare. E ha chiamato addirittura in causa il ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendogli di essere processata in Italia.

"Come attestato da un documento del Tribunale di Budapest, datato 26 marzo 2026 e da me ricevuto l’1 aprile, il procedimento penale a mio carico è stato archiviato in conseguenza della decisione del Parlamento europeo di respingere la richiesta di revoca della mia immunità avanzata dalle autorità ungheresi - ha scritto Salis su X -. Ricordo che il Parlamento UE ha deliberato di tutelare la mia immunità, riconoscendo la sussistenza del fumus persecutionis e qualificando pertanto il procedimento come politicamente motivato. Le Regole di procedura del Parlamento UE stabiliscono che solo il Parlamento può deliberare sulla revoca dell’immunità parlamentare. È pertanto inutile e pretestuoso sollecitarmi a 'rinunciare' all’immunità, non essendo questa una facoltà di cui dispongo".