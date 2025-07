Export italiano, più 6% a giugno: gufi zittiti

AVANZO COMPLESSIVO

Anche guardando ai primi sei mesi dell’anno, le vendite italiane fuori dall’Europa sono in leggero aumento, ma gli acquisti crescono ancora di più. Il risultato è un calo dell’avanzo commerciale complessivo: da oltre 32 miliardi nel primo semestre 2024 a circa 24,4 miliardi nel 2025. Proprio quest’ultimo numero ha spinto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, responsabile anche per il commercio internazionale, «a proseguire con la strategia del nostro Piano Export per diversificare i mercati di sbocco per i nostri prodotti. Stiamo attivando tutti gli strumenti per accompagnare le imprese all’estero», aggiunge, e «bisogna rafforzare il Piano Export in tutti i mercati in cui c’è spazio per l’Italia. Abbiamo effettuato in questi mesi missioni con le aziende in Paesi ad alta crescita come il Brasile, l’India e il Messico. Dobbiamo continuare a lavorare per potenziare la partecipazione alle grandi fiere internazionali e la ricerca di nuovi buyer curata da Agenzia Ice. Vogliamo far conoscere alle Pmi i nuovi fondi di finanza agevolata gestiti dalla Simest. E puntiamo anche ad estendere la Push Strategy della Sace che si sta rivelando molto efficace per aprire nuovi mercati per le nostre aziende».