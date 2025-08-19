Unità dell'Occidente e ombrello Nato per Kiev: vince la linea di Giorgia

«Quella di oggi è davvero un’ottima giornata. Ovviamente potete contare sull’Italia, come è stato fin dall’inizio; siamo dalla parte dell’Ucraina e sosteniamo con forza i tuoi sforzi per la pace». A Washington sono passate da poco le 15, le 21 in Italia. Giorgia Meloni è seduta al grande tavolo della East Room della Casa Bianca, la sala dei ricevimenti, e si sta rivolgendo a Donald Trump. Come da protocollo è seduta alla sinistra del presidente statunitense, che dall’altro lato ha Emmanuel Macron. Le sedie rimanenti sono occupate da Volodymyr Zelensky e dagli altri leader europei accorsi lì: il tedesco Merz, il britannico Starmer, il finlandese Stubb, la presidente Ue von der Leyen e il segretario generale della Nato Rutte. È un breve momento di apparizione pubblica, prima di riunirsi tutti insieme a porte chiuse.

L’aria è rilassata, Trump e Zelensky hanno già fatto il loro vertice bilaterale e il patatrac del 28 febbraio non si è ripetuto. Sollievo tra gli europei, che hanno seguito la scena in un’altra stanza della Casa Bianca, in diretta streaming. Non è ancora finita, la pace in Ucraina è un obiettivo da raggiungere, l’appuntamento decisivo sarà il vertice a tre con Vladimir Putin e tra gli alleati occidentali ci sono ancora tante cose da discutere, ma sin lì tutto è filato per il meglio. E non era scontato.

Trump, che con Meloni ha un rapporto di stima politica e umana, l’ha appena presentata nel migliore dei modi, definendola «una grande leader e una fonte di ispirazione nel suo Paese». Una che «ha prestato servizio a lungo, anche se è molto giovane, rispetto agli altri che non durano molto. Tu sei rimasta a lungo», le dice guardandola, «e rimarrai ancora a lungo». Quando prende la parola, la premier italiana può raccogliere i risultati di una strategia nella quale solo lei, a lungo, è sembrata credere. A cominciare dalla necessità di fare di tutto per tenere insieme Europa e Stati Uniti. Anche quando altri Paesi europei, a partire dalla Francia, pensavano di poter risolvere la questione ucraina facendo a meno della superpotenza a stelle e strisce.