FdI, l'appello di Tommaso Foti alla Bce: "Come frenare la corsa dell'euro"

"Serve che la Bce affronti la sopravvalutazione dell’euro, magari con quantitative easing o un significativo ulteriore taglio dei tassi per bilanciare il rapporto tra euro e dollaro": a dirlo Tommaso Foti, ministro per gli Affari Ue, che in un'intervista a La Stampa ha fissato le priorità in vista dell’autunno caldo per l’export imposto da Washington. A breve, infatti, l'impatto dei dazi americani sulle imprese italiane si farà sentire.

A tal proposito il ministro ha spiegato: "L’impatto arriverà, ma possiamo lavorare per attutirlo. Che i dazi siano negativi lo sappiamo e lo abbiamo già detto. Detto ciò, non dovremmo dimenticare che il mercato Usa pesa per il 12% del nostro export. È tanto, ma non è tutto. Il sistema Italia dovrà saper sfruttare i due vantaggi che ha – la varietà dei prodotti e il marchio Made in Italy – per rilanciarsi attraverso competitività e innovazione".