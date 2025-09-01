Lavoro, FdI umilia la sinistra: "Un primo settembre faticoso"

Libero logo
lunedì 1 settembre 2025
Altro giro e altro "regalo" che la sinistra non gradisce (a differenza del Paese). Il punto è che stando all'ultima rilevazione Istat, anche nel mese di luglio il mercato del lavoro italiano ha registrato variazioni positive: il tasso di occupazione infatti sale al 62,8% mentre quello di disoccupazione cala al 6 per cento.

Cifre che certificano l'ottimo lavoro del governo Meloni. Per intendersi, rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, una crescita trainata soprattutto da contratti a tempo indeterminato (altra circostanza che va a smentire la narrazione catastrofista proposta dalla sinistra).

Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, rilancia sui social il risultato e lo commenta con queste parole: "Numeri incoraggianti, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l’Italia".

Ma non solo. Dopo i commenti 'istituzionali', sul medesimo profilo social ecco piovere anche l'irriverente e tagliente attacco alla sinistra e alle opposizioni: "Un primo settembre faticoso, soprattutto per la sinistra", scrivono dalle parti di FdI. A corredo del commento, un fotomontaggio che mostra alcuni titoli sull'andamento del mercato del lavoro e, in calce, le facce preoccupate di Maurizio Landini, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Touché.

