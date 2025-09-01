Giorgia Meloni, "la prima della lista": l'orrore, chi la minaccia di morte

"Giorgia Meloni sei la prima della lista": l'ennesima minaccia nei confronti della presidente del Consiglio arriva da Bologna. La scritta è comparsa su un muro della città. Accanto la firma degli anarchici. A denunciare il fatto è stato l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia, che ha postato la foto della minaccia su Facebook e a corredo ha scritto: "Saluti dalla tollerante e democratica Bologna. Ps ma non erano a destra gli odiatori?".
A commentare l'episodio è stato il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha espresso la sua solidarietà alla premier: "Esprimo solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte contenenti minacce nei suoi confronti, apparse su un muro della nostra città. La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica".
Lavoro, FdI umilia la sinistra: "Un primo settembre faticoso"Altro giro e altro "regalo" che la sinistra non gradisce (a differenza del Paese). Il punto è che stand...
"Esprimo piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le gravi minacce comparse sui muri della città di Bologna, a firma dei soliti nemici della democrazia", ha dichiarato il deputato FdI Paolo Trancassini, che ha parlato di "un atto vile e inaccettabile, che non può essere minimizzato né sottovalutato". E ancora: "La condanna di gesti di questa natura deve essere ferma, unanime e condivisa da tutte le forze politiche, senza ambiguità né distinguo. Confido che i responsabili vengano presto individuati, perché alimentare odio e violenza, anche solo a parole, significa assumersi una pesante responsabilità verso le istituzioni e verso il Paese, che non può rimanere ostaggio di quanti tentano di riportare il confronto politico sul terreno dell'intimidazione e della violenza".