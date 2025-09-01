Sondaggio Mentana, il Pd sprofonda in un mese: chi sale e chi scende

Boom di consensi per Fratelli d'Italia e sprofondo per il Partito democratico. L'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana vede al primo posto sempre il partito di Giorgia Meloni, con un aumento dello 0,3% di preferenze rispetto all'ultima rilevazione, quella del 28 luglio. FdI passa dunque dal 29,9 al 30,2. Al secondo posto i dem di Elly Schlein, che invece perdono lo 0,4 in poco più di un mese e si portano così al 22, allontandosi sempre più dalla prima forza politica del paese.

Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,1 e scende al 13,3% dei consensi, A seguire ecco la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani, rispettivamente all'8,6 e all'8,2%. Se il Carroccio guadagna un +0,2 rispetto al 28 luglio, gli azzurri invece acquistano uno 0,1. Nessuna variazione per Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ferma al 6,7.