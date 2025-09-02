Sondaggio Pd, sprofondo rosso: crollo di oltre 2 punti. Schlein, è finita?

Batosta nei sondaggi per il Partito democratico. A dimostrarlo la rilevazione di Tecnè per Quarta Repubblica. Per l'istituto, infatti, Fratelli d'Italia si attesta al 30 per cento, in crescita dello 0,8 rispetto a un anno fa. Il Pd invece scende al 21,8, perdendo rispetto all’anno precedente il 2,2, in parte riassorbito dal M5S, che con 1,8 in più si attesta al 12,5 per cento. Segue Forza Italia. Il partito guidato da Antonio Tajani arriva all’11 per cento e la Lega all’8,5. Più sotto Avs al 6,5; ma anche Azione al 3 e Italia Viva al 2.
Cifre che non differiscono troppo dal sondaggio di Swg per il TgLa7. Dopo 32 giorni dall’ultima rilevazione, il partito di Giorgia Meloni sarebbe protagonista di un rimbalzo notevole del +0,3, che gli permette di raggiungere il 30,2. È crollo verticale invece per Elly Schlein che perde quasi mezzo punto percentuale e si assesta al 22 per cento tondo tondo.
E ancora, il Movimento 5 Stelle che rimane saldo al 13,3 per cento. Chiudono la top 5 altre due forze di governo: Lega che Forza Italia. Entrambe registrano una crescita, rispettivamente di 0,2 e 0,1 punti percentuali, e si assestano all’8,6 e all’8,2. Potrà cambiare qualche decimale ma il risultato è sempre lo stesso: il Pd arranca. Neppure il campo largo può invertire la rotta di un centrosinistra sempre più a picco. D'altronde, il Pd pur rimanendo ampiamente il primo partito nel centrosinistra, la distanza da Fratelli d’Italia è ormai considerevole dopo che in alcuni momenti di rilevazioni passate (quando FdI era attorno al 27%) tra i dem si era iniziato a progettare di tallonare e insidiare in maniera più concreta Meloni e i suoi.