Elly Schlein smentita pure dal "manifesto". E FdI la irride: "Ogni volta che parla..."

Il colmo per Elly Schlein? O meglio... l'ennesimo "colmo" per la segretaria del Pd? Farsi smentire addirittura dal manifesto, testata che in linea di principio non dovrebbe esserle ostile.
Si parla di sanità. E si parla dell'ultimo attacco sgangherato mosso dalla segretaria dem al governo Meloni. "La destra che in questi cinque anni ha governato le Marche è la stessa che ora sta smantellando la sanità pubblica in tutta Italia", ha recentemente tuonato Schlein. Parole riprese e rilanciate dalla testata comunista, che però ha avuto qualcosa da eccepire. Il titolo proposto per sintetizzare la vicenda infatti recita: "Sanità, Schlein sulle barricate ma dimentica i tagli del Pd".
Già, brutta storia per Elly: anche il manifesto la smonta. E la vicenda non sfugge ai social di Fratelli d'Italia, che rilanciano un fotomontaggio con il volto della Schlein, le sue parole e proprio il titolo del manifesto.
Dunque, di loro pugno, dalle parti di FdI aggiungono: "Ogni volta che la Schlein parla di sanità, dimostra fin dove può spingersi l’ipocrisia della sinistra", premettono.
"La loro unica strategia è inventare, sperando che qualcuno ci caschi. Ma gli italiani non hanno la memoria corta: sanno bene che per decenni i governi di sinistra hanno definanziato la sanità", picchia durissimo FdI.
"Mentre il governo Meloni continua a riparare ai danni, occupandosi seriamente della salute degli italiani, per Elly è arrivato il momento di abbandonare la favoletta", concludono dalle parti di Fratelli d'Italia. Doppia batosta per Schlein: ancora una volta è ko tecnico.
