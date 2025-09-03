Elly Schlein smentita pure dal "manifesto". E FdI la irride: "Ogni volta che parla..."

Il colmo per Elly Schlein? O meglio... l'ennesimo "colmo" per la segretaria del Pd? Farsi smentire addirittura dal manifesto, testata che in linea di principio non dovrebbe esserle ostile.

Si parla di sanità. E si parla dell'ultimo attacco sgangherato mosso dalla segretaria dem al governo Meloni. "La destra che in questi cinque anni ha governato le Marche è la stessa che ora sta smantellando la sanità pubblica in tutta Italia", ha recentemente tuonato Schlein. Parole riprese e rilanciate dalla testata comunista, che però ha avuto qualcosa da eccepire. Il titolo proposto per sintetizzare la vicenda infatti recita: "Sanità, Schlein sulle barricate ma dimentica i tagli del Pd".

Già, brutta storia per Elly: anche il manifesto la smonta. E la vicenda non sfugge ai social di Fratelli d'Italia, che rilanciano un fotomontaggio con il volto della Schlein, le sue parole e proprio il titolo del manifesto.