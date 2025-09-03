L'aria che tira, Carlo Calenda spiana il Pd di Bologna: "Siete deficienti"

"Le forze di opposizione dicono delle cose di una enormità... Quando Fratoianni e Bonelli dicono: prendo le case sfitte e le requisisco, la gente si spaventa. Quando hai casi anche stupidi come l'assessore di Bologna che dice: distribuisco le pipe per il crack... Ma siete deficienti!": Carlo Calenda, leader di Azione, lo ha detto nello studio de L'Aria Che Tira su La7 riferendosi ad alcune delle ultime uscite di esponenti di sinistra. Tra queste la decisione della giunta guidata dal dem Matteo Lepore a Bologna di distribuire le pipe per il consumo del crack.

"Possibile che l'unica cosa che riesca a fare la sinistra per opporsi alla destra è spaventare le persone?", si è chiesto l'ex ministro. Che poi ha fatto una riflessione sul tema: "C'è un'ondata di microcriminalità che è responsabilità del governo non contenere, ma possibile che noi non possiamo pronunciare la parola sicurezza perché è una parola di destra? Tutto questo fa sì che quel gruppo - Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Magi - è un gruppo che a parte il non avere una linea sulla politica estera, ha un problema: dice sì al reddito di cittadinanza, no a termovalorizzatori e rigassificatori... E' la decrescita del Paese".