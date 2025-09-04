Flotilla, Meloni replica a Schlein: "Ecco i canali attivati dal governo. Connazionali protetti"

Per l'occasione la presidente del Consiglio ricorda che ci sono mezzi "alternativi e più efficaci" di portare beni di prima necessità "tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte". Non solo, perché a riguardo "mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal Governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l’iniziativa umanitaria 'Food for Gaza', con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia".

Giorgia Meloni risponde a Elly Schlein . In una lettera il premier replica alla missiva con cui la leader dem chiedeva al governo di esprimere l'intenzione di proteggere i connazionali che saranno a bordo delle navi della Flotilla. Le imbarcazioni hanno l'obiettivo di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, nonostante il divieto da parte di Israele.

Ecco allora che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire". Nonostante ciò l'esecutivo non verrà meno ai propri impegni e "assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora". La leader del Partito democratico si era rivolta a Meloni dopo aver saputo che a bordo della nave sarebbero saliti anche il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Annalisa Corrado. Entrambi del Pd.

Qui la lettera integrale di Giorgia Meloni a Elly Schlein:

Gentile Onorevole,

facendo riferimento alla Sua lettera, con la quale chiede di essere informata su quanto il Governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza, in caso di necessità, per tutto l’equipaggio dell’iniziativa internazionale denominata “Global Sumud Flotilla”, con la quale 40 imbarcazioni intendono consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, si rappresenta quanto

segue:

- per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima

necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna;

- tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal Governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso

l’iniziativa umanitaria “Food for Gaza”, con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia;

- avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa “Global Sumud Flotilla” ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire

tutela e sicurezza;

- in ogni caso, preso atto che l’iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali

all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora.

Rimanendo a disposizione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Giorgia Meloni