Flotilla, Schlein scrive a Meloni: "Cosa farà per garantire la sicurezza?"

"Le chiedo di tenermi informata su quanto il Governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza per tutto l’equipaggio della missione umanitaria, in caso di necessità": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha scritto in una lettera inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro degli Esteri Antonio Tajani. La richiesta, dunque, è che si garantisca la tutela della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita da Barcellona alla volta di Gaza per portare aiuti alla popolazione nella Striscia. Si tratta di 40 imbarcazioni cariche di tonnellate di aiuti umanitari raccolti dalla società civile e dalla cittadinanza. A bordo di una di queste, insieme all’equipaggio ci saranno anche due dem, il deputato Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado.

"La missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale, vede l’adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani nonché quattro parlamentari della Repubblica italiana appartenenti a varie forze politiche", ha scritto ancora la leader dem. Che poi ha aggiunto: "Le scrivo per informarLa che tra loro saliranno a bordo anche il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico". Infine, dopo la richiesta di garanzie di sicurezza, ha chiosato: "Confidando in una Sua positiva risposta e Le porgo un cordiale saluto".