Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Capezzone, "ecco la foto che farà impazzire di rabbia i comunisti"

venerdì 5 settembre 2025
Capezzone, "ecco la foto che farà impazzire di rabbia i comunisti"

2' di lettura

Molto spazio sui giornali alla morte di Giorgio Armani, l'italiano più famoso al mondo. "Una figura che merita ogni onore e rispetto", spiega Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di oggi. 

"Il titolo migliore lo azzecca Libero, 'Non tirategli la giacca', evocando l'iconico capo d'abbigliamento e il tentativo di strattonarlo più da morto e che da vivo. Dopodiché - si domanda il direttore editoriale di Libero - aiuta alla comprensione di un personaggio dedicargli 15 pagine come fa Repubblica, 13 come fa il Corriere della Sera, 9 come fa La Stampa? Questa valanga sul piano quantitativo corrisponde a una elevata qualità del ricordo? Noi abbiamo qualche dubbio. Sul Telegraph e il Financial Times bellissime foto in prima pagina e articoli asciutti e completi". "C'è poi la speciale categoria 'Io e Giorgio, Giorgio e io'. C'è una vincitrice in questa classifica".

C'è poi "la risposta anche sarcastica di Giorgia Meloni a Elly Schlein sulla Flotilla diretta a Gaza: "Certo, il governo italiano farà il possibile per tutelare i connazionali all'estero ma non è la Flotilla il canale ordinario per la cooperazione e gli aiuti".

Da segnalare poi "una foto che farà impazzire di rabbia i comunisti, come dice su X il grande Non Expedit. Ieri Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il presidente israeliano Herzog, quello della dura risposta a Sergio Mattarella che i giornali italiani non evidenziarono granché. Tutti quelli che dicevano che il Papa avrebbe dovuto scomunicare Israele... 'Direttore, che facciamo?'. E allora giriamola sul gelo tra il Papa e Israele".

Re Giorgio Giorgio Armani, gli ultimi giorni prima della morte

Il futuro Armani, affari e successione: in ballo c’è un impero valutato 13 miliardi

L'analisi Armani ci ha donato il segreto dell'eleganza

taggiorgio armanielly schleingiorgia meloniflotillapapa leone XIVisraeleherzogdaniele capezzoneocchio al caffè

Re Giorgio Giorgio Armani, gli ultimi giorni prima della morte

Il futuro Armani, affari e successione: in ballo c’è un impero valutato 13 miliardi

L'analisi Armani ci ha donato il segreto dell'eleganza

ti potrebbero interessare

3072x2109

Giorgio Armani, gli ultimi giorni prima della morte

3072x2286

Armani, affari e successione: in ballo c’è un impero valutato 13 miliardi

Benedetta Vitetta
3072x1982

Armani ci ha donato il segreto dell'eleganza

Pietrangelo Buttafuoco
1848x940

Addio a Re Giorgio: Non tiratelo per la giacca

Mario Sechi