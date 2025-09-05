Libero logo
venerdì 5 settembre 2025
Picierno, bordata a sinistra: "D'Alema non si illuda sulla Cina"

"Un tempo D'Alema discuteva di politica estera con Clinton e Blair, oggi lo vediamo cercare interlocutori altrove. È una sua scelta. Ma non ci si illuda: da Pechino non è arrivato nessun messaggio di pace. Lì non si è celebrata la cooperazione internazionale, ma la forza di un blocco che vuole minare il multilateralismo. Non era l'esercito della salvezza, era un raduno di potenze che intendono affermarsi contro l'Occidente". A dirlo è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, al Il Giornale. "Quel vertice dimostra la volontà di ridisegnare l'ordine globale sulla base della forza e contro il diritto. L'Europa non può rispondere solo con la leva commerciale. L'accordo con Mercosur è importante, certo, ma non basta. Di fronte a chi pratica apertamente la politica di potenza, serve costruire una politica estera comune, una difesa comune, una vera autonomia strategica. È una questione di sicurezza, di sovranità e di futuro".

Poi la Picierno parla anche del caso Puglia e delle tensioni all'interno del centrosinistra: "Antonio Decaro ha dimostrato di avere radicamento, capacità e visione. Sono certa che farà la scelta giusta. Per la Puglia rappresenta senza dubbio la candidatura più solida e innovativa che possiamo esprimere. In un’area che sta dimostrando di poter crescere e attrarre investimenti, serve una guida riformista, capace di parlare al futuro, non al passato".

