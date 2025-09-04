Pina Picierno non invita Elly Schlein: un grosso caso nel Pd

Una singolare coincidenza sta creando tensioni all’interno del Partito Democratico (Pd). Mentre Elly Schlein chiuderà la Festa Dem, nota come Festa dell’Unità, a Reggio Emilia dal 12 al 14 settembre, Pina Picierno, leader della minoranza pro-riarmo, pro-Ucraina e pro-Israele, ha organizzato a Ventotene la prima Conferenza europea per la libertà e la democrazia. Questo evento, che si terrà negli stessi giorni, si focalizza sui nuovi assetti in Europa e guarda al piano “Re arm” di Ursula von der Leyen osteggiato dal Pd per evitare attriti con il Movimento 5 Stelle. La Conferenza di Ventotene, come sottolinea anche il Secolo d'Italia, si presenta come un atto di sfida di Picierno a Schlein, ponendo al centro il sostegno all’Ucraina e il riarmo europeo, temi su cui il Pd appare diviso.

Nel suo post su Facebook, Picierno annuncia con entusiasmo: “Grazie al lavoro del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, una piccola isola del Mediterraneo diventerà per alcuni giorni il centro della politica”. Tra le ospiti di spicco ci saranno “Julija Navalnaya, che porta avanti l’eredità di Alexei Navalny, Premio Sacharov, nella sua battaglia contro la dittatura di Putin; Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace, simbolo della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran; Oleksandra Matviichuk e Oleksandra Romantsova, Premio Nobel per la Pace, voci decisive della resistenza civile ucraina; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sacharov, leader dell’opposizione bielorussa costretta all’esilio ma instancabile nella difesa della libertà del suo popolo”. Ventotene, secondo Picierno, torna così a essere “la casa dei ‘senza patria’, di chi lotta per la libertà e di chi costruisce una nuova Europa” .Elly Schlein non parteciperà alla Conferenza di Ventotene, poiché, secondo fonti di partito, non è un evento conclusivo. Ironia della sorte, come riportato da La Stampa, Picierno sarà comunque presente alla Festa Dem di Reggio Emilia, partecipando il 13 settembre a un dibattito con Stefano Bonaccini e Iratxe Garcia Perez, ma collegandosi da remoto da Ventotene. Insomma nel Pd è tutti contro tutti.