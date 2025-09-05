Bonelli fa esplodere la sinistra: "Vendola? Le liste le decidiamo noi"

"Un passo indietro di Vendola ? No, non può essere che siano altri a decidere per le nostre liste". Lo afferma il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, in una intervista al Corriere della Sera, manifestando "fiducia" per la soluzione dell'impasse in Puglia "nelle prossime ventiquattro ore". "La nostra stima per Decaro è concreta. Lo riteniamo un candidato valido come presidente della regione Puglia", dice. Allora perché non ritirare la candidatura di Vendola per lasciare spazio a lui? "Le liste di Avs le decidiamo noi di Avs".

Alla domanda se sia diventata una questione di principio Bonelli risponde "sì", aggiungendo che "è una questione di democrazia. Di Costituzione. L'articolo 49 della Carta stabilisce che i cittadini hanno libertà di associazione per costruire la linea politica. Non c'è una sola ragione politica né di merito per cui Nichi Vendola non si debba candidare. Però non parliamo soltanto di nomi", ma anche "di contenuti, di programmi. Partiamo da quelli, dalle questioni fondamentali" che "sono tante in Puglia. A cominciare dalle infrastrutture. In una regione ad alta vocazione turistica uno dei nodi da sciogliere sono le ferrovie. Non è possibile che non ci sia una ferrovia che colleghi il Salento con Bari o con Brindisi".