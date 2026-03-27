Rosy Bindi, schiaffo a Giuseppe Conte: "Ho provato un moto di fastidio"

"Ho provato un moto di fastidio davanti a chi, a spoglio ancora in corso, si è messo a parlare di primarie": Rosy Bindi, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e delle sue parole sulle primarie nel campo largo in concomitanza con l'uscita dell'esito del referendum sulla giustizia. "Anche questa fretta dimostra che non si è capito il voto. Sovrapporre immediatamente il risultato al consenso all'opposizione e intestarsi la vittoria rischia di far imboccare una strada sbagliata", ha aggiunto l'ex ministra fondatrice del Pd.

"Voglio dire: abbiamo fatto una battaglia per difendere la Costituzione e, nemmeno il tempo di finire lo spoglio, ci metti il cappello sopra? - ha proseguito la Bindi -. I partiti hanno fatto la loro parte, ma abbiamo vinto soprattutto grazie ai comitati, all'impegno civico. E in primo luogo bisogna capire i motivi profondi del voto: la democrazia, la pace, i diritti, la libertà". Dietro tutto questo secondo lei ci sarebbe un elemento in particolare: "Anche a sinistra si è diffuso il virus della personalizzazione. So bene che non si fa a meno di un leader, ma la tradizione delle forze di sinistra è quella della comunità che lo esprime, non della lotta per la leadership. Anche questa volta abbiamo vinto perché si è votato sulla Costituzione, non su una persona".