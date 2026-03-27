Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Rosy Bindi, schiaffo a Giuseppe Conte: "Ho provato un moto di fastidio"

di
Libero logo
venerdì 27 marzo 2026
Rosy Bindi, schiaffo a Giuseppe Conte: "Ho provato un moto di fastidio"

2' di lettura

"Ho provato un moto di fastidio davanti a chi, a spoglio ancora in corso, si è messo a parlare di primarie": Rosy Bindi, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e delle sue parole sulle primarie nel campo largo in concomitanza con l'uscita dell'esito del referendum sulla giustizia. "Anche questa fretta dimostra che non si è capito il voto. Sovrapporre immediatamente il risultato al consenso all'opposizione e intestarsi la vittoria rischia di far imboccare una strada sbagliata", ha aggiunto l'ex ministra fondatrice del Pd. 

"Voglio dire: abbiamo fatto una battaglia per difendere la Costituzione e, nemmeno il tempo di finire lo spoglio, ci metti il cappello sopra? - ha proseguito la Bindi -. I partiti hanno fatto la loro parte, ma abbiamo vinto soprattutto grazie ai comitati, all'impegno civico. E in primo luogo bisogna capire i motivi profondi del voto: la democrazia, la pace, i diritti, la libertà". Dietro tutto questo secondo lei ci sarebbe un elemento in particolare: "Anche a sinistra si è diffuso il virus della personalizzazione. So bene che non si fa a meno di un leader, ma la tradizione delle forze di sinistra è quella della comunità che lo esprime, non della lotta per la leadership. Anche questa volta abbiamo vinto perché si è votato sulla Costituzione, non su una persona". 

Silvia Salis, "ci rifletterei": Pd, le due parole che spaventano Elly Schlein

Alle primarie Silvia Salis ha sempre detto no. Da qualche mese, perlomeno. Cioè da quando, poco dopo la sua elezi...

Sulle primarie nello specifico, invece, ha detto: "Non scarto certo lo strumento: sarebbe come smentire la mia storia politica degli ultimi trent'anni. Ma il referendum ha chiesto un'alternativa e ci vuole altro per costruirla. Se ogni candidato va col proprio programma, si va nel senso esattamente opposto. Prima bisogna fare la fatica di chiarire le antinomie che conosciamo, a cominciare dalla politica internazionale". 

Pd, fronda anti-primarie per far fuori Schlein: il nome su cui puntano

C’è un tentativo in atto nel Pd: far saltare le primarie. Evitarle. E arrivare a scegliere il candidato pre...
tag
rosy bindi
giuseppe conte
sinistra
campo largo
pd

Grillismi PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

Dopo la vittoria del No L'euforico Conte si sente già premier

Altra mazzata Alessandra Ghisleri gela Elly Schlein: "In ogni ipotesi testata", la dem è senza futuro

ti potrebbero interessare

Dl Fisco, via libera del Cdm: tasse e dividendi, tutte le novità

Dl Fisco, via libera del Cdm: tasse e dividendi, tutte le novità

PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

Redazione
Andrea Delmastro, il nome del suo successore (e quel tam-tam sul piano B)

Andrea Delmastro, il nome del suo successore (e quel tam-tam sul piano B)

Fausto Carioti
Repubblica apre la caccia a Daniela Santanchè: ecco che foto pubblicano

Repubblica apre la caccia a Daniela Santanchè: ecco che foto pubblicano