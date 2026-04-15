Giorgia Meloni, bordata ungherese: "Perché questa sinistra mi fa sorridere"

"Mi fa un po' sorridere questo fatto che la sinistra italiana è così contenta di un risultato di un'elezione in cui la sinistra non è pervenuta": Giorgia Meloni ha commentato così le reazioni delle opposizioni all'esito del voto in Ungheria, dove Peter Magyar ha avuto la meglio sul premier uscente Viktor Orban. "Lascia ben sperare per il futuro - ha aggiunto ancora la presidente del Consiglio, intervenendo a margine del Vinitaly di Verona - contenti loro che quello sarà lo scenario che avremo in tutta Europa, io ci metto la firma".

Rispondendo a una domanda sul presunto declino dei sovranismi, invece, Meloni ha detto: "Sono titoli che piacciono a voi della stampa, la politica per me è un po' più complessa". E ancora: "Italia e Ungheria continueranno a lavorare insieme. Per difendere gli interessi italiani non mi interessa capire da dove viene l'interlocutore".