Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza sostenuto da Fico: "Porcherie"

sabato 6 settembre 2025
Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza sostenuto da Fico: "Porcherie"

1' di lettura

Vincenzo De Luca contro il Reddito di cittadinanza promesso da Roberto Fico. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, l'attuale governatore della Campania ha esordito chiarendo "la nostra posizione: aiuto alle famiglie povere sì ma nessuna demagogia e porcheria clientelare, deve proseguire la linea del rigore in Regione. Dove non si è investito nel Reddito ma abbiamo messo in piedi politiche di sostegno più importanti della propaganda". 

Il motivo è chiaro: con il sussidio grillino "abbiamo assistito ad anomalie e truffe inimmaginabili, finte separazioni familiari. Era complicato collegarsi con le banche dati, per fare accertamenti preventivi… Non si trovavano più dipendenti d’estate per contratti a tempo determinato in ristoranti, alberghi, edilizia". E i navigator? "Una cosa clientelare che ha fatto la fine che doveva fare".

Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

In Puglia "stiamo assistendo a un cabaret": il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca&nb...

E pensare che per Fico, candidato per il centrosinistra proprio al posto di De Luca, "il provvedimento di abolizione del reddito di cittadinanza è scellerato e non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone non solo qui a Napoli, ma in tutta Italia". Questo andava dicendo dopo la cancellazione della misura grillina ed esortando tutti a ribellarsi a "un'idea culturale per cui si attaccano la povertà e la difficoltà e dobbiamo uscire fuori dal paradigma che questa destra ideologica porta avanti: chi prende il reddito di cittadinanza è un fannullone". Insomma, in Campania gli animi sono accesissimi. E il "campo largo" rischia già di deflagrare. 

Il caso Puglia Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

Un ritratto surreale Il magico mondo di Elly Schlein: "Fico bello e credibile"

La rivelazione Rita De Crescenzo in campo: "Mi candido per abolire la povertà". Con il M5s?

tagvincenzo de lucaroberto ficoreddito di cittadinanza

Il caso Puglia Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

Un ritratto surreale Il magico mondo di Elly Schlein: "Fico bello e credibile"

La rivelazione Rita De Crescenzo in campo: "Mi candido per abolire la povertà". Con il M5s?

ti potrebbero interessare

844x461

Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

755x555

Il magico mondo di Elly Schlein: "Fico bello e credibile"

Francesco Storace
800x450

Rita De Crescenzo in campo: "Mi candido per abolire la povertà". Con il M5s?

1400x933

Vincenzo De Luca, schiaffo a Fico e sinistra: "Atteggiamento miserabile"