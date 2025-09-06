Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza sostenuto da Fico: "Porcherie"

Vincenzo De Luca contro il Reddito di cittadinanza promesso da Roberto Fico. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, l'attuale governatore della Campania ha esordito chiarendo "la nostra posizione: aiuto alle famiglie povere sì ma nessuna demagogia e porcheria clientelare, deve proseguire la linea del rigore in Regione. Dove non si è investito nel Reddito ma abbiamo messo in piedi politiche di sostegno più importanti della propaganda".

Il motivo è chiaro: con il sussidio grillino "abbiamo assistito ad anomalie e truffe inimmaginabili, finte separazioni familiari. Era complicato collegarsi con le banche dati, per fare accertamenti preventivi… Non si trovavano più dipendenti d’estate per contratti a tempo determinato in ristoranti, alberghi, edilizia". E i navigator? "Una cosa clientelare che ha fatto la fine che doveva fare".