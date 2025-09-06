Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza sostenuto da Fico: "Porcherie"

Vincenzo De Luca contro il Reddito di cittadinanza promesso da Roberto Fico. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, l'attuale governatore della Campania ha esordito chiarendo "la nostra posizione: aiuto alle famiglie povere sì ma nessuna demagogia e porcheria clientelare, deve proseguire la linea del rigore in Regione. Dove non si è investito nel Reddito ma abbiamo messo in piedi politiche di sostegno più importanti della propaganda".
Il motivo è chiaro: con il sussidio grillino "abbiamo assistito ad anomalie e truffe inimmaginabili, finte separazioni familiari. Era complicato collegarsi con le banche dati, per fare accertamenti preventivi… Non si trovavano più dipendenti d’estate per contratti a tempo determinato in ristoranti, alberghi, edilizia". E i navigator? "Una cosa clientelare che ha fatto la fine che doveva fare".
E pensare che per Fico, candidato per il centrosinistra proprio al posto di De Luca, "il provvedimento di abolizione del reddito di cittadinanza è scellerato e non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone non solo qui a Napoli, ma in tutta Italia". Questo andava dicendo dopo la cancellazione della misura grillina ed esortando tutti a ribellarsi a "un'idea culturale per cui si attaccano la povertà e la difficoltà e dobbiamo uscire fuori dal paradigma che questa destra ideologica porta avanti: chi prende il reddito di cittadinanza è un fannullone". Insomma, in Campania gli animi sono accesissimi. E il "campo largo" rischia già di deflagrare.