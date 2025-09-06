Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

Libero logo
sabato 6 settembre 2025
In Puglia "stiamo assistendo a un cabaret": il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo ha detto durante una diretta Facebook, riferendosi ai veti posti dal candidato governatore della sinistra Antonio Decaro nei confronti delle candidature, per il Consiglio regionale, di Nichi Vendola e Michele Emiliano. Quest'ultimo alla fine è stato convinto a fare un passo indietro.

"Esprimo la mia solidarietà a Vendola, che non appartiene al Pd e può candidarsi come e dove vuole", ha aggiunto il governatore campano. L'ex presidente della Puglia, infatti, è in campo con Avs. De Luca, poi, ha rivolto parole durissime a Decaro: "Nessuno ha il diritto di mettere in campo atteggiamenti di arroganza, violazione delle regole, di messa in discussione del diritto a candidarsi" e va quindi bandita ogni "posizione di arroganza, di prepotenza e di violazione della Costituzione". Per il presidente della Campania, "quando c'è qualcuno che dice 'O così o me ne vado', l'unica risposta da dare è 'Buon viaggio, che la Madonna ti accompagni'".

L'auspicio di De Luca, infine, è che "in Puglia si affermi la logica politica di dignità e di rispetto dei diritti dei cittadini. Chi ritiene che non ci siano le condizioni di non candidarsi è libero di non candidarsi ma non è libero di violare il diritto di altri cittadini. Il tema sta diventando noioso". Ieri, dal palco di Bisceglie, Decaro ha ufficializzato la candidatura con Vendola che resta in campo.

