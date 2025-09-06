Vincenzo De Luca mette il Pd alla Berlina: "Non hanno diritto"

In Puglia "stiamo assistendo a un cabaret": il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lo ha detto durante una diretta Facebook, riferendosi ai veti posti dal candidato governatore della sinistra Antonio Decaro nei confronti delle candidature, per il Consiglio regionale, di Nichi Vendola e Michele Emiliano. Quest'ultimo alla fine è stato convinto a fare un passo indietro.

"Esprimo la mia solidarietà a Vendola, che non appartiene al Pd e può candidarsi come e dove vuole", ha aggiunto il governatore campano. L'ex presidente della Puglia, infatti, è in campo con Avs. De Luca, poi, ha rivolto parole durissime a Decaro: "Nessuno ha il diritto di mettere in campo atteggiamenti di arroganza, violazione delle regole, di messa in discussione del diritto a candidarsi" e va quindi bandita ogni "posizione di arroganza, di prepotenza e di violazione della Costituzione". Per il presidente della Campania, "quando c'è qualcuno che dice 'O così o me ne vado', l'unica risposta da dare è 'Buon viaggio, che la Madonna ti accompagni'".