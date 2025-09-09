Vincenzo De Luca, ecco come insultava l'alleato Roberto Fico

Libero logo
martedì 9 settembre 2025
Da nemici giurati ad alleati per le Regionali. In Campania Pd e M5s hanno trovato un accorto che suona quasi come una rivisitazione del manuale Cencelli. Il candidato del campo largo è il grillino Roberto Fico. Dal canto suo, Vincenzo De Luca ha incassato la nomina di suo figlio Piero alla segreteria regionale dei dem. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Andando indietro di qualche anno è facile imbattersi in qualche esternazione di Vincenzo De Luca non proprio lusinghiere nei confronti dell'ex presidente della Camera. Roberto Fico veniva infatti tacciato di "nullismo" dall'attuale governatore della Campania. Ma non finisce qui. Lo sceriffo del Pd accomunava Fico a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, il “Moscio”, il “Chierichetto” e il “Gallo Cedrone”. "Hanno una cosa in comune: sono tre mezze pippe! Possono questi tre soggetti, che si odiano tra di loro, falsi come Giuda, avere in mano l’Italia?”, si domandava Vincenzo De Luca come mostrato da un servizio andato in onda a Coffe Break.

Coffe Break: lo sfogo di De Luca contro Fico

In casa Cinque Stelle, invece, c'è da registrare il pieno sostegno all'ex presidente della Camera. "Circondati dall'affetto della comunità campana del Movimento Cinque Stelle, abbiamo avuto l'onore e l'orgoglio di lanciare la candidatura del nostro Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Siamo fermamente convinti che sia l'uomo giusto per il presente e il futuro della nostra Regione. Conosco personalmente Roberto e so che la sua professionalità, la sua passione e il suo coraggio saranno perfetti ingredienti da mettere al servizio dei cittadini campani. Ed è stato bello vedere che questa consapevolezza è la stessa dell'enorme folla che ci ha accompagnato con commovente entusiasmo nei Quartieri Spagnoli di Napoli Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare tutti insieme questa grande sfida”, ha scritto su Facebook Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle.

