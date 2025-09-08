"Fico candidato". Schlein, che disastro: 5s infuriati

Quel pasticciaccio brutto di Elly Schlein , che riesce a scollare sempre di più l’opposizione in un momento cruciale come quello della campagna elettorale per le elezioni regionali. Cos’è successo è presto detto: il Partito Democratico ha annunciato sabato pomeriggio sui propri canali social la candidatura di Roberto Fico per il centrosinistra in Campania. Il Movimento 5 Stelle, però, non è stato avvertito. Una gaffe imperdonabile, uno scivolone fantozziano che potrebbe avere serie ripercussioni. Come spoilerare il finale di “Breaking Bad” a chi ha appena cominciato a guardare la miglior serie del secolo.

Un incidente diplomatico denunciato anche dal Fatto Quotidiano che, notoriamente, è molto vicino al partito di Conte. Che, nel frattempo, non le manda a dire: “Noi i processi politici preferiamo governarli, non annunciarli”. Una frase che attira il palcoscenico della Puglia, dove lo stallo sulla candidatura di Decaro si è risolto soprattutto per merito dei grillini. “E in Toscana siamo stati noi a imporre un programma progressista a Eugenio Giani, un candidato non certo vicino a Elly Schlein” rimarca un 5Stelle. Dal Pd invece nessun commento. Dai social di Conte, invece, si affrettano a riparare al danno accodandosi e formulando il canonico augurio: “In bocca al lupo al nostro Roberto Fico per la nuova sfida che lo attende”. L’ex-presidente della Camera, infine, su Facebook si esprime per la prima volta da candidato con un annuncio ufficiale piuttosto asettico che si conclude con l’appuntamento partenopeo: “Domani (oggi, ndr) sarò con il presidente Conte a Napoli, perché c’è un futuro da costruire per la Campania e possiamo costruirlo tutti insieme”.