Sondaggio Youtrend, altro crollo per il Pd: dove precipitano

Partito democratico e Forza Italia in calo, Lega e Fratelli d'Italia stabili, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione in crescita. Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi, lunedì 8 settembre, che raffronta i dati con una rilevazione di un mese fa.

Secondo il sondaggio il Partito Democratico risulta al 21,1%, (-1% sul mese) e Forza Italia all'8% (-0,4%), risultano in crescita AVS al 7,5% (+0,6%) e Azione al 4,8% (+0,7). Fondamentalmente stabili FdI (28,5%), Movimento Cinque Stelle (13,5%) e Lega (8,3%). Italia Viva risulta all'1,8% (+0,1%) e +Europa è all'1,5% (-0,3%), Noi moderati è allo 0,7% (+0,1%). Il 62% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sul governo guidato da Giorgia Meloni, contro il 34% che dà invece un giudizio positivo.