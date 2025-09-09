Vincenzo De Luca sbrocca con la madre della ragazza morta: "Lei è una cafona!"

La cerimonia di insediamento del nuovo direttore generale dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, che il governatore Vincenzo De Luca aveva scelto di trasformare in un palcoscenico per annunciare “una nuova era”, si è presto trasformata in un momento di forte imbarazzo politico per il governatore campano.

Infatti mentre il presidente della regione Campania illustrava con enfasi i nuovi investimenti, una voce ha interrotto il suo monologo: era quella della madre di Cristina Pagliarulo, 40enne di Giffoni Valle Piana morta il 6 marzo scorso nello stesso ospedale. “Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”, ha urlato la donna, disperata, riuscendo a richiamare l’attenzione dei presenti su una vicenda che la Procura sta ancora accertando e che vede cinque medici indagati.

La protesta ha colto di sorpresa De Luca, che senza un briciolo di pietà ha reagito con toni sprezzanti. “Non so assolutamente nulla”, ha risposto ai giornalisti. Poi, rivolgendosi alla madre, ha affermato: “C’è una signora che sta gridando a vuoto nei confronti di una persona che arriva questa mattina e non sa di che cosa sta parlando. La buona educazione per molte persone è un optional. Non è un dovere di civiltà. Lei è una cafona!”, ha azzannato De Luca.

Parole che suscitano sbigottimento, soprattutto se confrontate con la compostezza del nuovo direttore generale, Ciro Verdoliva, che invece si è fermato a dialogare con la donna e ha garantito collaborazione “affinché si faccia chiarezza sulla vicenda”. In definitiva, per Vincenzo De Luca una brutta figura.