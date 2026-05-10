Pd, "infiltrazioni camorristiche": i comuni su cui si addensano nubi nere

Sudori freddi e caos nel Pd campano, il tutto per il rischio di "infiltrazioni camorristiche" in alcuni dei comuni guidati dai dem nell'hinterland napoletano. A finire sotto i riflettori sono soprattutto Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, due realtà travolte da polemiche, inchieste e tensioni interne al partito. A ricostruire il quadro è Il Tempo.
Nel primo caso, quello di Torre Annunziata, città da circa 39mila abitanti, il terremoto politico è arrivato dopo le parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha parlato di "troppe ombre e poche luci" l'ovvio riferimento era alla situazione locale. Parole che hanno scosso l'amministrazione del sindaco Corrado Cuccurullo, che si è dimesso, travolto dalle polemiche. Il primo cittadino avrebbe cercato sostegno all'interno del Pd, senza però ottenere una risposta concreta dal Nazareno, ma solo prese di posizione di circostanza.
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Anche a Castellammare di Stabia il clima resta rovente. Qui il Pd regionale, attraverso il segretario campano Piero De Luca, ha invitato il sindaco Luigi Vicinanza a fare un "passo di lato". Secondo i dem campani, la scelta sarebbe utile per "evitare eventuali rischi di scioglimento" e per "contribuire a rilanciare il lavoro amministrativo".
L'appello, tuttavia, è stato respinto dal diretto interessato. L'ex direttore dell'Espresso e già caporedattore di Repubblica non sembra intenzionato al passo indietro, in barba alle ombre che continuano ad allungarsi sull'amministrazione stabiese. Due consiglieri comunali eletti nelle liste che sostenevano il sindaco, Nino Di Maio e Gennaro Oscurato, hanno infatti concluso anticipatamente il mandato dopo essere finiti sotto inchiesta per presunti legami con la camorra.
Nel frattempo, secondo quanto riferisce sempre Il Tempo, Fratelli d'Italia continua a tenere alta l'attenzione sulla vicenda. Dopo un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno, il partito denuncia un quadro sempre più preoccupante nelle amministrazioni locali dell'area napoletana.