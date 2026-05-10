Pd, "infiltrazioni camorristiche": i comuni su cui si addensano nubi nere

Sudori freddi e caos nel Pd campano, il tutto per il rischio di "infiltrazioni camorristiche" in alcuni dei comuni guidati dai dem nell'hinterland napoletano. A finire sotto i riflettori sono soprattutto Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, due realtà travolte da polemiche, inchieste e tensioni interne al partito. A ricostruire il quadro è Il Tempo.

Nel primo caso, quello di Torre Annunziata, città da circa 39mila abitanti, il terremoto politico è arrivato dopo le parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha parlato di "troppe ombre e poche luci" l'ovvio riferimento era alla situazione locale. Parole che hanno scosso l'amministrazione del sindaco Corrado Cuccurullo, che si è dimesso, travolto dalle polemiche. Il primo cittadino avrebbe cercato sostegno all'interno del Pd, senza però ottenere una risposta concreta dal Nazareno, ma solo prese di posizione di circostanza.