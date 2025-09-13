Il manifesto con refuso dei compagni

Libero logo
sabato 13 settembre 2025
1' di lettura

Manifesto con refuso alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. Ieri sera alle 21 nella sala “Nilde Jotti” di Reggio Emilia il Partito democratico ha pensato bene di organizzare il convegno “Europa e Medio Oriente: fermare Netanyahu, costruire la pace”. Sul palco Peppe Provenzano, Nasser Al Qudwa (già ministro degli Esteri dello Stato di Palestina – Fatah), Ehudn Olmert (già primo ministro di Israele – Kadima). Peccato che nel manifesto di presentazione (e anche nella locandina on line) l’ex primo ministro israeliano venga chiamato “Ehudn” come stampato. In ebraico “hudna” si traduce come “tregua”, “armistizio” “calma”. Almeno il nome proprio potevano scriverlo bene: Ehud.

