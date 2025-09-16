Giorgia Meloni, la profezia di Lamberto Dini: "Nel 2027 al Quirinale"

"Il governo, fortemente di destra ma moderato dalla presenza di Forza Italia, nell’insieme sta facendo un buon lavoro. Gli darei più di 6. La Meloni ha tenuto fermo l’asse dell’Italia con l’Europa, gli Usa e la Nato; poi, ha tenuto sotto controllo la finanza pubblica. Nel complesso ho rispetto e ammirazione per Meloni. Un difetto: non ha conoscenza in economia e finanza. Un pregio: nelle questioni politiche è una belva, è articolata ed efficace. Ha capito cosa vuole dire governare. Lei sta sicuramente smussando le parti estreme per avvicinarsi a una posizione più centrale. In sintesi: è pragmatica e fa politiche di moderazione". In un'intervista rilasciata al Tempo, Lamberto Dini ha speso delle parole d'elogio per l'esecutivo di centrodestra e, al tempo stesso, ha tirato le orecchie al campo largo: "La sinistra non riesce a esprimere una visione d’Italia"
Lamberto Dini si è poi soffermato sul ruolo del Quirinale che, dall'epoca di Giorgio Napolitano in poi, è diventato sempre più interventista: "L’allora presidente Napolitano credo fosse insoddisfatto del governo Letta perché lo trovava lento nel portare avanti l’azione di governo. Mi risulta che un giorno abbia chiamato Renzi a colazione al Quirinale dicendogli che lo avrebbe sostenuto... e a quel punto Renzi ha tolto l’appoggio a Letta. Il presidente della Repubblica può supplire quando ci sono carenze nell’azione di governo ma non deve interferire".
Giorgia Meloni, la stoccata a Schlein: "Uniti solo dall'ossessione di batterci""Ecco il senso della sfida: costruire un Pd che sia sempre più simile alle Feste dei suoi militanti. Costrui...
Secondo l'ex premier, quello di Giorgia Meloni sarebbe un nome spendibile come successore di Mattarella al Colle: "Il mio è un semplice ragionamento: finita questa legislatura e con una eventuale riconferma della maggioranza uscente, Giorgia Meloni nel 2027 avrà 50 anni. Quindi, un’età che gli consentirebbe l’eleggibilità a presidente della Repubblica e uno spazio temporale sufficiente per continuare a crescere e diventare una grande figura internazionale". Una previsione per certo sorprendente, quella di Lamberto Dini: Meloni al Colle al termine della legislatura. Quando però, forse, il principale obiettivo della leader di FdI potrebbe essere quello di continuare il suo impegno a Palazzo Chigi, con un bis ottenuto grazie al voto degli italiani (tutti, non soltanto in Parlamento).