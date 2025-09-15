Libero logo
Pd, la denuncia di Sonia Guida: "Fatta fuori senza ragioni", rivolta contro Schlein

di Andrea Carrabinolunedì 15 settembre 2025
"Non saprei dire perché sono stata esclusa, non ho ricevuto spiegazioni. Quel che so é che si é scelto di lasciare un posto vacante, pur di non darlo a me e alla mia comunità che mi ha indicata all'interno di un percorso condiviso. Con Emiliano Fossi, il segretario regionale, mi sono scambiata in tutto 3 messaggi, dall'inizio di questa vicenda".

Sonia Luca, esclusa dalla candidatura nella lista toscana del Partito democratico, si sfoga così sul Tempo. Per la prima volta il nazareno - a guida Elly Schlein - ha scelto di usare il listino blindato, mettendo al riparo tre candidati vicini alla segretaria. "Il punto non é lei - ha spiegato Sonia Luca -, in questa occasione si é disatteso un principio che sul territorio consideriamo una bandiera politica. Comunque la segretaria non ha risposto al mio messaggio, mi risulta che abbia dato mandato di riaprire le trattative sul mio inserimento in lista".

"Ho sentito l’affetto di molte amministratrici e sindaci che hanno firmato appelli e lettere su quello che è successo. Ringrazio Nardini per l'attestazione di stima nei miei confronti, peccato che sia arrivata fuori tempo massimo, a liste ormai chiuse. Prima non l'ho mai sentita", ha ammesso Sonia Luca.

Parole al miele, invece, per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, candidato del campo largo per un secondo mandato: "Lo sosterrò con convinzione. Il Presidente é l'unico che ha dimostrato senso di responsabilità e ascolto vero a prescindere da come si sia conclusa la vicenda. D'altronde la politica è un mezzo e non un fine".

