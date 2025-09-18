Gaza, opposizioni fuori controllo: pure la pagliacciata pro-Pal, altra bagarre

"Il Governo è libero di intervenire, se ritiene di non intervenire non lo posso sollecitare a intervenire. Non posso fare niente", ha commentato Costa. I parlamentari di opposizione hanno continuato le proteste chiedendo una data: "La presidenza è informata" ha aggiunto Costa "ci darà una risposta".

Dopo la richiesta di informativa urgente del Governo avanzata dalle opposizioni in aula alla Camera, mentre il presidente di turno Sergio Costa (M5s) stava dando lettura dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana (che riprenderà tra pochi minuti) si sono levate urla di protesta dai banchi dell'opposizione per il mancato intervento del Governo (presente in aula per l'approvazione della Separazione delle carriere) su Gaza.

La seduta si è chiusa tra le proteste. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo la pressante richiesta dell'opposizione affinché il governo riferisca in Aula sulla situazione di Gaza e le proteste in Aula, ha convocato - a quanto si apprende - i capigruppo della minoranza parlamentare. La riunione sarebbe già in corso. Insomma, subito dopo al bagarre per l'approvazione a Montecitorio della separazione delle carriere, ecco che arriva un altro gesto delle opposizioni ad avvelenare il clima. E di certo tornano in mente le parole di Giorgia Meloni pronunciate dal palco di Ancona: "L'odio è un business". Stilettata alla sinistra.