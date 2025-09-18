Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Separazione delle carriere, sì alla Camera: l'opposizione all'assalto dei banchi del governo

di Ignazio Stagnogiovedì 18 settembre 2025
Separazione delle carriere, sì alla Camera: l'opposizione all'assalto dei banchi del governo

(Ansa)

2' di lettura

Bagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l'ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra i deputati di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. A quel punto la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto. A quanto pare la reazione delle opposizoni sarebbe scattata per un presunto applauso partito da Tajani. "Si tratta di un risultato storico, per Fi la riforma della giustizia è la quintessenza delle riforme. Ma non ho applaudito. Io non sono andato a minacciare nessuno, come hanno fatto i deputati del Pd o di M5s venendo sotto ai banchi del governo. Addirittura gente che è stata ministro... poteva pure avere atteggiamenti diversi... non mi faccio intimidire da 20 deputati di Pd e 5 stelle che vengono a minacciare sotto ai banchi del governo", ha affermato il titolare della Farnesina. Ma a quanto pare la sinistra in questi giorni è piuttosto nervosa. Intanto il governo consolida un risultato storico. 

"Con l’approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni", ha affermato la premier Giorgia Meloni. 

"Con l'approvazione in seconda lettura alla Camera la riforma della giustizia compie un altro passo storico. Separare le carriere è una battaglia di civiltà per dare piena attuazione al dettato costituzionale del giusto processo: accusa e difesa sullo stesso piano, davanti a un giudice realmente terzo e imparziale".

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Il doppio CSM garantisce e non limita l'autonomia dei magistrati, liberandoli dal peso delle correnti e da ogni sospetto di intrusione politica - prosegue Delmastro -. Con il sorteggio dei suoi componenti si restituisce dignità e merito a un'intera categoria, ponendo fine a privilegi e spartizioni che hanno troppo spesso mortificato la giustizia". "Fratelli d'Italia mantiene gli impegni presi con i cittadini: siamo davanti a una riforma epocale, che ristabilisce credibilità nei confronti della giustizia italiana e difende il principio liberale di equilibrio tra le parti. Ora la parola passa al Senato per completare l'iter parlamentare e consegnare finalmente alla Nazione una giustizia più giusta, moderna e libera dalle correnti", conclude.

La difesa di Bartolozzi Almasri, scende in campo Bongiorno: sinistra e toghe rosse terrorizzate

Unire i tasselli Giusi Bartolozzi indagata, il "trappolone" dal Tribunale dei ministri

Almasri, Bartolozzi indagata: sull'Anm aveva ragione Carlo Nordio?

tagcarlo nordio

La difesa di Bartolozzi Almasri, scende in campo Bongiorno: sinistra e toghe rosse terrorizzate

Unire i tasselli Giusi Bartolozzi indagata, il "trappolone" dal Tribunale dei ministri

Almasri, Bartolozzi indagata: sull'Anm aveva ragione Carlo Nordio?

ti potrebbero interessare

3072x2017

Almasri, scende in campo Bongiorno: sinistra e toghe rosse terrorizzate

Ignazio Stagno
3500x2333

Giusi Bartolozzi indagata, il "trappolone" dal Tribunale dei ministri

Caterina Spinelli
1400x933

Almasri, Bartolozzi indagata: sull'Anm aveva ragione Carlo Nordio?

662x463

Enzo Tortora, la serie tv è una lezione per i giudici

Fausto Carioti