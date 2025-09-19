FdI inchioda la sinistra: "Ecco chi odia Giorgia Meloni"

In queste ore la sinistra ha chiesto più volte alla destra di abbassare i toni. Il motivo? Il dibattito scaturito dopo la morte di Charlie Kirk barbaramente ucciso da un killer con fucile di precisione. La richiesta accessoria che arriva dai progressisti è quella di fornire nomi e cognomi di chi userebbe il linguaggio dell'odio contro il campo moderato. E così c'ha pensato Fdi con una clip rilasciata sui propri canali social a fare qualche nome e qualche cognome. Tra i tanti che hanno insultato esponenti di destra e soprattutto la premier Meloni ci sono Andrea Scanzi che si pone una domanda: "Ma dov'è sto odio a sinistra?".

E subito dopo parte la sparata di Ginevra Bompiani che afferma: "Se dobbiamo parlare di buffoni, allora parliamo di Meloni che molto più buffona di Salvini". Finito qua? No. E poi l'immancabile show nell'aula del consiglio comunale di Genova dopo un esponente del campo progressista ha minacciato una collega di FdI: "Vi abbiamo appeso una volta".