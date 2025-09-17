Genova, frase choc del dem a Fdi: "Vi abbiamo appesi già una volta", è caos

Durante una seduta del consiglio comunale nella Sala Rossa di Genova, si è scatenata la bagarre a causa della proposta dell’opposizione di centrodestra di osservare un minuto di silenzio per Charlie Kirk, attivista conservatore americano ucciso il 10 settembre 2025 alla Utah Valley University di Orem. La richiesta ha innescato un acceso scontro, culminato in un episodio controverso.

A microfoni spenti, il consigliere Pd Claudio Chiarotti ha urlato alla capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi: “Non dire ca..., vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”. Bianchi, in quel momento, stava richiamando le frasi scritte sui proiettili che hanno ucciso Kirk, alimentando il confronto.La bagarre ha portato alla sospensione della seduta, ma non prima che il consigliere di opposizione ed ex candidato sindaco del centrodestra, Pietro Piciocchi, chiedesse scuse e dimissioni per le parole di Chiarotti. Dopo la pausa, la sindaca Silvia Salis ha preso le distanze dall’accaduto, dichiarando in aula: “Ha sbagliato, ha detto una cosa grave”, e invitando Chiarotti a scusarsi.