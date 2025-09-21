Meloni zittisce Schlein: "La polemica sulla Rai? Cosa faceva il premier del Pd"

"La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione a un videocollegamento con ' Domenica In ', nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi - ha spiegato Meloni su X -. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco , insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me ".

E ancora: "Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruiresul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma,. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo".