Meloni zittisce Schlein: "La polemica sulla Rai? Cosa faceva il premier del Pd"

La polemica del giorno? Secondo la sinistra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può intervenire in un programma Rai per promuovere insieme ad altre personalità - tra cui il sindaco Pd Romano Gualtieri - la cucina italiana, una delle poche cose che mette d'accordo tutti gli italiani. Così la leader di Fratelli d'Italia ha deciso di rispondere per le rime a tutti quelli che, dopo i suoi ottanta secondi in collegamento con Domenica In, hanno gridato al "Teleregime".
"La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione a un videocollegamento con 'Domenica In', nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi - ha spiegato Meloni su X -. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me".
E ancora: "Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo".