Sondaggio Porta a Porta, Fdi e Pd mai così distanti: di quanto crolla Schlein

Fratelli d'Italia resta saldamente al comando, il Partito democratico invece continua a perdere consensi. E così il divario tra i partiti di centrodestra e quelli di centrosinistra si allarga sempre di più. Questo è quanto rilevato nell'ultimo sondaggio Noto presentato a Porta a Porta. Il partito guidato da Giorgia Meloni trionfa con il 30% dei gradimenti. Quello guidato da Elly Schlein, invece, scende ancora dello 0,5% e si attesta così al 22%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle, fermo al 13%.
Buone notizie anche per la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,5% e si piazza così al 8%. Stabile invece Forza Italia all'8,5%. A sinistra c'è un altro psicodramma. Anche Alleanza Verdi e Sinistra perde consenso - -0,5% - e atterra al 6%. Azione è stabile al 3,5%, Italia viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1,0% perde lo 0,5%, stabile all’1,5% Noi Moderati all’1,5%. Complessivamente, il centrodestra al 49% conquista mezzo punto mentre il centrosinistra al 29% perde l’1,5%.
Spostandoci in Toscana, si accorcia il divario tra il governatore uscente Eugenio Giani e il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. Secondo il sondaggio Noto, Giani è al 58% e ha guadagnato un punto rispetto al precedente sondaggio. Tomasi, invece, ha conquistato l'1,5% e si attesta ora al 50,5%.