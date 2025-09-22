Il sondaggio di Mentana: chi sale, chi scende e chi fa il botto

Con le elezioni regionali alle porte, il sondaggio Swg per Tg La7 del 22 settembre conferma la tenuta del centrodestra come forza dominante in Italia, nonostante lievi oscillazioni fisiologiche in un contesto di campagna elettorale serrata. Fratelli d'Italia (FdI) di Giorgia Meloni, pilastro del governo, accusa un minimo -0,2% scendendo al 29,8%, ma resta saldamente primo partito. La Lega di Salvini rimbalza con +0,3% all'8,9%, capitalizzando su immigrazione e federalismo, mentre Forza Italia (-0,1% all'8,6%) mantiene un ruolo chiave nell'alleanza.

Insieme, il blocco di governo tocca il 47,3%, un margine solido contro l'opposizione frammentata (sinistra al 42%). Questi numeri premiano la coesione del centrodestra: dalle riforme fiscali alla gestione dell’emergenza migranti, il governo Meloni ha invertito il trend negativo del Pil, riducendo la disoccupazione, basta guardare gli ultimi dati Istat. Le regionali testeranno questa forza: in Veneto e Friuli, proiezioni Ipsos danno il centrodestra oltre il 50%. A fronte di un Pd stabile al 22,2% ma diviso internamente, l'M5S sale solo +0,2% al 13,6% grazie a proteste anti-riarmo, ma resta marginale, troppo indietro per impensierire il campo moderato. Verdi e Sinistra +0,1% al 6,3%. Minori in flessione: Azione/+Europa -0,1% al 3,3%; Italia Viva al 2,4%