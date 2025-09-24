Francesca Albanese stravolge il girone dell'Italia al Mondiale

Così come la Russia è stata esclusa ufficialmente dalle competizioni sportive ufficiali, venendo di fatto estromessa da europei e mondiali negli sport a squadra e costringendo gli atleti a competere senza bandiera negli sport individuali, ora arriva la medesima richiesta anche per Israele. Se ne fa promotrice la sua nemica più acerrima, Francesca Albanese, e altri sette relatori speciali dell’Onu sulla Palestina. Questa la richiesta a FIFA e UEFA: “Le organizzazioni internazionali private, come le associazioni sportive internazionali quali la FIFA e la UEFA, sono vincolate dal diritto internazionale in materia di diritti umani, in conformità con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Le squadre nazionali che rappresentano Stati che commettono gravi violazioni dei diritti umani possono e devono essere sospese, come è già successo in passato. È chiaro che il boicottaggio deve essere rivolto allo Stato di Israele e non ai singoli giocatori. Abbiamo sempre sostenuto che gli individui non possono subire le conseguenze delle decisioni prese dal loro governo; quindi, non dovrebbero esserci discriminazioni o sanzioni nei confronti dei singoli giocatori a causa della loro origine o nazionalità”.

La Albanese e i suoi sodali, poi, proseguono così: “Lo sport deve rifiutare la percezione che sia tutto come al solito. Gli organismi sportivi non devono chiudere gli occhi di fronte a gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto quando le loro piattaforme vengono utilizzate per normalizzare le ingiustizie. Gli Stati in cui hanno sede le organizzazioni internazionali, gli Stati che organizzano competizioni e quelli che partecipano a competizioni sportive con Israele devono considerare i propri obblighi di non rimanere neutrali di fronte al genocidio. Esortiamo la FIFA – concludono la Albanese e gli altri suoi sette colleghi - a smettere di legittimare la situazione derivante dalla presenza illegale di Israele nei Territori palestinesi occupati. Esiste un imperativo giuridico e morale di adottare ogni misura possibile per porre fine al genocidio a Gaza”.