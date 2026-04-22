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Francesca Albanese, il delirio contro Italia e Germania: "È anche colpa vostra"

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mercoledì 22 aprile 2026
Francesca Albanese, il delirio contro Italia e Germania: "È anche colpa vostra"

1' di lettura

"Non ho niente da dire a nessuno, se non che è anche colpa vostra se il genocidio continua". Lo ha detto la relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese in conferenza stampa al Parlamento europeo, rispondendo alla domanda su quale messaggio invierebbe ai governi che continuano a collaborare con il governo di Benjamin Netanyahu, in riferimento anche alla decisione di Italia e Germania di non voler sospendere l'accordo di associazione tra Ue e Israele.

Albanese ha poi criticato la "schizofrenia che molti governi manifestano, da un lato dicendo che sospendono gli accordi militari, i contratti o gli scambi commerciali con Israele e dall'altro rinnovando il loro sostegno a Israele". "Ci sono delle conseguenze. Anche quando un bambino mente ci sono delle conseguenze, com'è possibile che non ce ne siano per chi è al potere e mente solo per compiacere l'opinione pubblica", ha affermato.

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"Non siamo migliori di coloro che ci hanno preceduto e hanno commesso crimini orribili. Non siamo migliori dei nostri antenati. Non siamo migliori di coloro che hanno voltato lo sguardo mentre ebrei, rom, omosessuali e oppositori politici venivano mandati nei campi di concentramento dopo essere stati maltrattati ed emarginati dalla vita civile. Non siamo migliori. Anzi, penso che siamo peggiori. Perché abbiamo un quadro giuridico che, per quanto riguarda gli Stati membri, dovrebbe prevenire crimini come il genocidio e la tortura", ha aggiunto Albanese.

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