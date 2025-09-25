Libero logo
Pd, alla festa di partito la maglietta delle Br: Elly Schlein che dice?

di Caterina Spinelligiovedì 25 settembre 2025
Sinistra nostalgica. La riprova? Le magliette indossate da un giovane sostenitore dem alla festa di Vasto del Partito democratico. Al congresso dei Giovani Democratici – la giovanile del Pd – della provincia di Chieti, un ragazzo ha sfoggiato una maglietta con riferimento alle Brigate rosse e disegnati i Teletubbies (protagonisti del cartone animato per bambini). 

Non è un caso isolato. Una cosa analoga era accaduta in Trentino, dove una studentessa, presidente del Consiglio studentesco dell’Università di Trento, sui propri social Instagram si era mostrata indossando magliette che mostravano la sigla delle Brigate Rosse e la stella a cinque punte. Non solo, perché nella t-shirt appariva anche l'immagine della Renault 4 rossa che richiamava l’omicidio di Aldo Moro, una pistola, un piede di porco, un passamontagna e addirittura l’immagine stilizzata di uno schermo tv in cui era ritratto il profilo dell’ostaggio prima della sua esecuzione.

Milano, "Charlie Kirk come le Br": vergogna-sinistra in aula

A Genova si rifiutano di ricordare Charlie Kirk e si minacciano le opposizioni di centrodestra di fare la stessa fine de...

Al centro la scritta "Barbie" e la raffigurazione della celebre bambola. "Il caso è già stato denunciato in un intervento a fine seduta della Camera dei Deputati - aveva tuonato il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì -. Un delirio insopportabile per la violenza di queste immagini che rendono incompatibile la permanenza dell’autrice negli organi di amministrazione della stessa Università e ai vertici del comitato studentesco nonché negli organismi di Unitin". E non è escluso che anche per Vasto qualcuno possa prendere provvedimenti.

