Giorgia Meloni al Quirinale, rumors su Franceschi: "Pericolosa, va impedito ad ogni costo"

Quando si parla di Quirinale, al Nazareno entrano sempre in stato di agitazione. Figurarsi ora che un grande vecchio come Lamberto Dini ha ventilato una ipotesi clamorosa: Giorgia Meloni al Colle, quando scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella. La scadenza naturale è ancora lontana, il 2029, anche se uno scenario più complesso potrebbe contemplare le dimissioni del presidente già nel 2027, al termine di questa legislatura. Anche per questo, come suggerisce Carmelo Caruso in un retroscena del Foglio, nel Pd si stanno già applicando al dossier e il più attivo è, come sempre, Dario Franceschini.

L'ex potentissimo ministro della Cultura, una delle eminenze grigie del partito democratico, capace ai bei tempi di far cadere segretari e decidere premier, si sarebbe confidato con i suoi riguardo allo scenario di una Meloni presidente della Repubblica: "Dobbiamo impedire a tutti i costi di farla arrivare al Colle. E’ un pericolo".

Sono ore di tensione e di passione. Franceschini al Senato "fa le corna" davanti alla prospettiva, concreta, di una sconfitta del centrosinistra alle regionali nelle Marche, il primo di una serie di appuntamenti amministrativi che potrebbero affossare definitivamente Elly Schlein e blindare la legislatura del centrodestra. "Fino a pochi mesi fa la vittoria di Matteo Ricci sarebbe stata la vera sorpresa ma ora la sorpresa è se perde Francesco Acquaroli. Ricci può farcela", si lascia sfuggire in aula professando un misto di ottimismo e scaramanzia.