Flotilla, sinistra in frantumi: Pd-M5s-Avs, cosa sta succedendo

La vicenda della Flotilla sta creando un travaglio non solo nel Pd, ma anche negli altri partiti del centrosinistra e tra loro. E, paradossalmente, l’appello del presidente della Repubblica agli attivisti della perché accettino la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme e dunque non forzino il blocco navale di Israele, esponendo le proprie vite, se da una parte ha «rimesso la chiesa al centro del villaggio», come ha detto sorprendentemente Giuseppe Conte, e come, prima, hanno ripetuto decine di esponenti del Pd, invitando chi è a bordo della Global Sumud Flotilla ad ascoltare Mattarella, ha reso ancora più drammatica la situazione. È un film, del resto, che a sinistra ha già visto: ogni volta che nascono dei movimenti forti e cerchi di farne parte perché ne condividi le ragioni e ne vedi la potenza, poi ti trovi su un treno che non guidi.

Così sta accadendo ora. La regia dell’operazione, si ripete al Nazareno, non è nelle mani del Pd. «I nostri», si dice, «sono lì nel tentativo di far accettare la mediazione offerta dal Patriarcato di Gerusalemme, sono partiti per dare una scorta democratica, ma non sono la Global Flotilla». Ed ora, si dice, stanno cercando di «facilitare la mediazione», di far accettare una soluzione che, accusano nel Pd, era a un passo «fino a quando Giorgia Meloni l’ha fatto saltare, mettendoci il cappello». Lo stesso Conte, parlando del suo parlamentare a bordo, Marco Croatti, ha specificato che «non partecipa nemmeno ai vertici dove decidono cosa fare» e ha invitato gli attivisti a un «supplemento di riflessione» rispetto alle parole di Mattarella.