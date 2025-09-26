Pd, il "partito delle istituzioni" con chi minaccia e sfascia

Giuro, non è uno scherzo. Non è un esperimento frutto di un’applicazione sofisticata e spregiudicatissima dell’intelligenza artificiale. Non è nemmeno un fake costruito ad arte dai nemici del Pd. Queste cose Elly Schlein, ieri, le ha dette per davvero. Ah sì, direte voi? E allora delle due l’una: o ci siamo distratti noi oppure la simpaticissima e sempre sorridente segretaria del Pd dev’essersi persa qualche scena del film.

Ma riavvolgiamo il nastro a pagina 6 dall’inizio. La giornata di ieri si è aperta con queste parole (e musica) di Elly: «Non è accettabile» ipsa dixit «che il governo provi a coprire, strumentalizzando, quel sentimento del Paese che ha attraversato centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza e negli scioperi. (...) Basta con la criminalizzazione delle piazze e basta con la criminalizzazione del dissenso».

Povera Elly Schlein, a essere benevoli non è neanche fortunata: le sue guardie rosse diranno che la poverina non poteva sapere che, a un certo punto della giornata di ieri, sarebbe spuntata l’orrenda scritta “Meloni come Kirk”. Ma la triste verità è che, se scherzi col fuoco, o se pensi di poter domare belve e belvette, alla fine ti fai male.

All’inizio di questa settimana, strade e stazioni di numerose città italiane sono state letteralmente messe a ferro e fuoco. Non le è bastato? Non ne offrono adeguata testimonianza gli arresti (ancora pochi, in attesa dell’esame dei video) e le denunce (limitate, per le stesse ragioni). Ma a rendere bene l’idea c’è il bilancio abbastanza impressionante degli agenti di polizia rimasti feriti: ben 78. E non occorre essere degli specialisti dell’ordine pubblico per capire che, per mandare all’ospedale un’ottantina di poliziotti, dev’essersi verificata una vera e propria guerriglia urbana. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non a caso, ha chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere la sua vicinanza alle forze dell’ordine e in particolare agli agenti rimasti feriti.

Ecco, prim’ancora della fine di questa stessa settimana, ci saremmo aspettati parole più prudenti e sorvegliate da parte dei vertici del Pd. E invece no: il caos e le mazzate dell’altro giorno non devono avere smosso né preoccupato i supercapi del Nazareno, che continuano imperterriti a soffiare sul fuoco, più piromani che pompieri, e si preparano ad accompagnare - irresponsabili e gregari - le nuove scenate e le nuove piazzate che già si preannunciano. L’importante è che il governo debba fronteggiare casini e furori assortiti, in un clima di incendio permanente.

Anche qui c’è da strabuzzare gli occhi. Ma si è mai visto un partito che ha governato per 10 degli ultimi 13 anni (senza aver vinto le elezioni, ma questo come si sa è un optional per i compagni), che ha gestito ministeri, che si è presentato come la “forza delle istituzioni” per antonomasia, dare sostegno politico a un’iniziativa intitolata “Blocchiamo tutto”?

Ma come? Vi sembra normale che, in totale violazione delle norme, oltre che del buonsenso, ci sia chi - di nuovo - minacci di impedire la circolazione, fermare treni, paralizzare stazioni, inchiodare viaggiatori, lavoratori e automobilisti? Compagni, è una cosa illegale. Anzi, sillabiamolo: il-le-ga-le. Illegale in re ipsa, cioè in sé e per sé: una cosa fuori dalla sfera dell’ammissibile.

Ci avete sfinito per anni con il tema della “legalità”, e ora vi trasformate - politicamente parlando - in vallette e majorettes dei professionisti del caos? Un po’ di autonomi, un po’ di centri sociali, un po’ di maranza, un po’ di incappucciati: e voi - intontiti dalla vostra stessa propaganda - a dire che è tutto pacifico, che è la società civile che si mobilita, che sono i giovani che si muovono.