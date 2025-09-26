Pd, il "partito delle istituzioni" con chi minaccia e sfascia

Povera Elly Schlein, a essere benevoli non è neanche fortunata: le sue guardie rosse diranno che la poverina non poteva sapere che, a un certo punto della giornata di ieri, sarebbe spuntata l’orrenda scritta “Meloni come Kirk”. Ma la triste verità è che, se scherzi col fuoco, o se pensi di poter domare belve e belvette, alla fine ti fai male.
Ma riavvolgiamo il nastro a pagina 6 dall’inizio. La giornata di ieri si è aperta con queste parole (e musica) di Elly: «Non è accettabile» ipsa dixit «che il governo provi a coprire, strumentalizzando, quel sentimento del Paese che ha attraversato centinaia di migliaia di persone che sono andate in piazza e negli scioperi. (...) Basta con la criminalizzazione delle piazze e basta con la criminalizzazione del dissenso».
Giuro, non è uno scherzo. Non è un esperimento frutto di un’applicazione sofisticata e spregiudicatissima dell’intelligenza artificiale. Non è nemmeno un fake costruito ad arte dai nemici del Pd. Queste cose Elly Schlein, ieri, le ha dette per davvero. Ah sì, direte voi? E allora delle due l’una: o ci siamo distratti noi oppure la simpaticissima e sempre sorridente segretaria del Pd dev’essersi persa qualche scena del film.
All’inizio di questa settimana, strade e stazioni di numerose città italiane sono state letteralmente messe a ferro e fuoco. Non le è bastato? Non ne offrono adeguata testimonianza gli arresti (ancora pochi, in attesa dell’esame dei video) e le denunce (limitate, per le stesse ragioni). Ma a rendere bene l’idea c’è il bilancio abbastanza impressionante degli agenti di polizia rimasti feriti: ben 78. E non occorre essere degli specialisti dell’ordine pubblico per capire che, per mandare all’ospedale un’ottantina di poliziotti, dev’essersi verificata una vera e propria guerriglia urbana. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non a caso, ha chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere la sua vicinanza alle forze dell’ordine e in particolare agli agenti rimasti feriti.
Ecco, prim’ancora della fine di questa stessa settimana, ci saremmo aspettati parole più prudenti e sorvegliate da parte dei vertici del Pd. E invece no: il caos e le mazzate dell’altro giorno non devono avere smosso né preoccupato i supercapi del Nazareno, che continuano imperterriti a soffiare sul fuoco, più piromani che pompieri, e si preparano ad accompagnare - irresponsabili e gregari - le nuove scenate e le nuove piazzate che già si preannunciano. L’importante è che il governo debba fronteggiare casini e furori assortiti, in un clima di incendio permanente.
Anche qui c’è da strabuzzare gli occhi. Ma si è mai visto un partito che ha governato per 10 degli ultimi 13 anni (senza aver vinto le elezioni, ma questo come si sa è un optional per i compagni), che ha gestito ministeri, che si è presentato come la “forza delle istituzioni” per antonomasia, dare sostegno politico a un’iniziativa intitolata “Blocchiamo tutto”?
Ma come? Vi sembra normale che, in totale violazione delle norme, oltre che del buonsenso, ci sia chi - di nuovo - minacci di impedire la circolazione, fermare treni, paralizzare stazioni, inchiodare viaggiatori, lavoratori e automobilisti? Compagni, è una cosa illegale. Anzi, sillabiamolo: il-le-ga-le. Illegale in re ipsa, cioè in sé e per sé: una cosa fuori dalla sfera dell’ammissibile.
Ci avete sfinito per anni con il tema della “legalità”, e ora vi trasformate - politicamente parlando - in vallette e majorettes dei professionisti del caos? Un po’ di autonomi, un po’ di centri sociali, un po’ di maranza, un po’ di incappucciati: e voi - intontiti dalla vostra stessa propaganda - a dire che è tutto pacifico, che è la società civile che si mobilita, che sono i giovani che si muovono.
Ma di che parlate? Neanche un solo uomo, una sola donna, un solo bambino di Gaza avrà mezzo minuto di sollievo per i vostri scioperi selvaggi, per le vostre manifestazioni che sono purtroppo naturalmente esposte al rischio della violenza, nel senso che- considerando gli slogan e le parole d’ordine di convocazione - sono proprio i più esagitati a potersi legittimamente sentire “a casa propria”.
E infatti non è un caso se poi spunta la scritta “Meloni come Kirk”. Come stupirsene? Ve ne rendete conto, compagni della sinistra? Temiamo di no. In uno dei più riusciti film della serie di Batman, c’è un’amara e profonda battuta pronunciata dal maggiordomo Alfred: «Ci sono uomini che non cercano qualcosa di logico.
(...) Alcuni vogliono solo vedere il mondo che brucia». Ecco, voi non siete né Batman, né il fedele Alfred, né il perfido Joker. Ma siete pericolosi: per l’impressionante inconsapevolezza con cui danzate sull’orlo del burrone.