Matteo Ricci, sondaggio falso e show pro-Pal in treno: gli ultimi disastri

Il miglior spot per Francesco Acquaroli presidente delle Marche lo ha fatto l’uomo che vuol prendergli il posto, Matteo Ricci. «Il governatore di centrodestra ha detto che non parla di Gaza perché si occupa di altro» ha attaccato l’attivista pro -Pal, «per questo dobbiamo far prevalere il cambiamento nella Regione». Curioso. Il candidato del campo largo progressista ad amministrare le Marche rimprovera al rivale di avere come priorità il suo territorio e non quello palestinese, «come se occuparsi della popolazione uccisa non sia un valore fondamentale».

Mache ci azzeccano le Marche con la Palestina?, potrebbe chiedersi un ingenuo elettore. Nulla. E allora perché Ricci giovedì ha concluso il comizio avvolto tra bandiere palestinesi come neppure Yasser Arafat? Gli è venutala gazite acuta. Ieri ha preso la ferrovia da San Benedetto del Tronto a Pesaro, quattro fermate e quattro comizi, e ha ribattezzato il tour elettorale “Un treno per Gaza”. Effetti sulla popolazione martoriata? Zero. Dopo di che ha dedicato la sua missione a rischio zero «agli uomini straordinari della Flotilla, che in questi giorni si stanno sostituendo a quello che l’Italia e l’Europa dovrebbero fare».

Non gli avevano forse ancora riferito le parole del presidente, Sergio Mattarella, che ha invitato quegli uomini a non fare gli eroi, o i fessi, ed «evitare rischi e accogliere la mediazione» trovata dal governo italiano di centrodestra con la Chiesa e Israele. Un appello sposato da tutti e due i Pd tra i quali l’ex sindaco di Pesaro si dibatte, quello riformista progressista moderato che fu anche suo e quello movimentista di estrema sinistra di Elly Schlein. Sarà per questo che il treno e i set improvvisati su cui Ricci ha fatto i suoi comizietti volanti parevano allestiti da Hamas, in un tripudio di identità gazawi più che marchigiana, con i vessilli palestinesi che oscuravano le bandiere del Pd e di M5S.