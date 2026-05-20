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Jannik Sinner e il jet privato: la decisione che spiega molte cose

mercoledì 20 maggio 2026
Jannik Sinner e il jet privato: la decisione che spiega molte cose

1' di lettura

Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner è tornato a casa a bordo di un jet privato. Lunedì 18 maggio, nella serata, il numero uno del tennis mondiale è atterrato all’aeroporto di Bolzano con un jet privato per trascorrere qualche giorno di riposo a Sesto Pusteria, in Alto Adige. Insieme a lui ci sono la famiglia e la fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. Da qui ripartirà giovedì sempre in aereo verso Parigi per preparare il Roland Garros.L’arrivo con il jet privato ha segnato il rientro del campione nella sua valle natale, dove ha vissuto i primi 20 anni. A Sesto Pusteria l’attesa era grande.

Il sindaco Thomas Summerer ha garantito che lasceranno Sinner tranquillo: "Durante il soggiorno a casa lo lasceremo tranquillo. Sappiamo come sono andate le ultime settimane nelle quali è stato sempre in mezzo a tante persone. Ora gli serve davvero un po’ di tranquillità per essere pronto al meglio per il Roland Garros".

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Il primo cittadino ha anche confermato l’idea di dedicargli una statua e di consegnargli le chiavi della città, ma solo dopo averlo lasciato riposare in pace. Anche i genitori di Jannik, che lo hanno seguito a Roma, potranno finalmente godersi il figlio nella tranquillità di casa.L’atterraggio del jet privato a Bolzano rappresenta quindi il momento simbolico del ritorno di Sinner alla sua vita privata, lontano dai riflettori, prima della nuova sfida parigina. Un breve ma prezioso periodo di recupero nella quiete dell’Alto Adige.

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