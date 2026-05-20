Laura Ravetto "temeva per il seggio": tradimento-Lega, bordate dal cuore del partito

La Lega perde i pezzi. E stavolta a fare le valigie è una veterana della politica parlamentare. Laura Ravetto “si è girata”. Lascia il Carroccio e passa con Roberto Vannacci, entrando ufficialmente in Futuro Nazionale. L’annuncio lo dà il generale in persona, che accoglie la deputata definendola “una personalità politica di consolidata esperienza”. Tradotto: un volto noto, televisivo, con cinque legislature alle spalle e abbastanza mestiere da dare credibilità a un movimento che finora ha vissuto soprattutto dell’effetto-Vannacci.

La formalizzazione arriverà domani a Salsomaggiore Terme, durante l’evento “Guerra e Pace”, ma la trattativa era in piedi da mesi. Il punto decisivo – si legge sul Giornale - sarebbe stato raggiunto sabato scorso a Viareggio, dove Ravetto e Vannacci hanno chiuso l’accordo dopo settimane di contatti riservati. Futuro Nazionale cercava da tempo un parlamentare di peso da mettere in vetrina. E Ravetto, deputata dal 2006, era il profilo perfetto. Per lei è il secondo cambio di casacca importante. Prima Forza Italia, dove era stata anche sottosegretaria nel governo Berlusconi, poi il passaggio alla Lega nel 2020. Ora il nuovo salto. E nella Lega l’addio non è stato accolto con particolare entusiasmo. Anzi. Più che tristezza, circola irritazione. Soprattutto per le modalità.