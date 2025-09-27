Toscana, FdI guadagna 10 punti in un mese e mezzo: il sondaggio spaventa il Pd

In Toscana, la partita per le regionali potrebbe essere molto più aperta di quanto i sondaggi abbiano fatto credere, almeno fino ad oggi. A sostenerlo sono in primis le ultime rilevazioni, dunque il centrodestra stesso, che denuncia una narrazione un poco distorta della corsa elettorale, alimentata da proiezioni che rischiano di diventare più strumento di propaganda che una fotografia reale del momento politico. E proprio contro questo racconto si è schierato apertamente Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione nazionale di FdI, che dà conto di una rimonta significativa del candidato Alessandro Tomasi, accreditato oggi di uno scarto dimezzato rispetto al governatore uscente Eugenio Giani.

"I sondaggi – premette Donzelli – li guardiamo sempre con affetto e curiosità. Se volessimo guardarli con interesse, però, potremmo notare che gli stessi istituti demoscopici che un mese e mezzo fa per la Toscana davano 20 punti di distacco, oggi ne danno una decina". Un dato che, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, fotografa un trend in rapido cambiamento: "Quindi – riprende – vuol dire che con la campagna elettorale si è invertito il trend e quindi se proseguiamo così, se la prima settimana campagna elettorale il distacco è passato da 20 punti a 10, vuol dire che nelle prossime tre settimane potremo arrivare a essere noi 20 punti sopra".

Donzelli ha ricordato come la recente storia politica del suo partito sia piena di smentite ai pronostici: "Se Fratelli d’Italia avesse dato seguito ai sondaggi e ai pronostici, Giorgia Meloni non sarebbe presidente del Consiglio. Eravamo sotto il 2% e ci davano allo 0,8% sui sondaggi, abbiamo continuato a fare quello che era giusto fare e siamo diventati il primo partito dell’Italia", ha sottolineato.