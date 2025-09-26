FdI, Sara Kelany inchioda Elly Schlein: "Come il capetto di un collettivo al liceo"

Mentre nelle nostre città divampa la guerriglia dei pro-Pal che - per citare un esempio - hanno messo a ferro e fuoco le stazioni ferroviarie, i parlamentari dell'opposizione hanno inscenato uno spettacolino che però non fa ridere nessuno. I vari esponenti di Pd, Avs e M5s hanno "occupato" la Camera, con alcuni deputati che si sono addirittura seduti per terra. Come se fosse un sit-in di un'Ultima generazione qualsiasi. Ed Elly Schlein? La segretaria dem si è costruita questo ruolo da rappresentante studentesca che, a dir la verità, le calza a pennello.
"Se Elly Schlein volesse essere considerata una leader in grado di governare un giorno l'Italia - ha commentato la responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia Sara Kelany sui social -, dovrebbe prendere per le orecchie i suoi parlamentari partiti a bordo della Flotilla e dirgli di tornare a casa, smettendola di mettere a repentaglio la propria sicurezza e di costringere i nostri saldati a fare la loro scorta. Invece si comporta come se fosse il capetto di un collettivo studentesco alle prese con un'occupazione di un liceo".
Un pensiero condiviso anche dal suo partito che, sui social, ha commentato: "La Segretaria del Pd si candida a governare la Nazione, e poi gioca a fare la capofila dei cortei. L’Italia ha bisogno di responsabilità e rispetto, non di sceneggiate da collettivo studentesco".
La Segretaria del PD si candida a governare la Nazione, e poi gioca a fare la capofila dei cortei.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) September 25, 2025
L’Italia ha bisogno di responsabilità e rispetto, non di sceneggiate da collettivo studentesco. pic.twitter.com/OThutmRlOR