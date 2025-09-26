Libero logo
Flotilla
Gaza
IlariaSalis

FdI, Sara Kelany inchioda Elly Schlein: "Come il capetto di un collettivo al liceo"

di Andrea Carrabinovenerdì 26 settembre 2025
FdI, Sara Kelany inchioda Elly Schlein: "Come il capetto di un collettivo al liceo"

(Lapresse)

2' di lettura

Mentre nelle nostre città divampa la guerriglia dei pro-Pal che - per citare un esempio - hanno messo a ferro e fuoco le stazioni ferroviarie, i parlamentari dell'opposizione hanno inscenato uno spettacolino che però non fa ridere nessuno. I vari esponenti di Pd, Avs e M5s hanno "occupato" la Camera, con alcuni deputati che si sono addirittura seduti per terra. Come se fosse un sit-in di un'Ultima generazione qualsiasi. Ed Elly Schlein? La segretaria dem si è costruita questo ruolo da rappresentante studentesca che, a dir la verità, le calza a pennello.

"Se Elly Schlein volesse essere considerata una leader in grado di governare un giorno l'Italia - ha commentato la responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia Sara Kelany sui social -, dovrebbe prendere per le orecchie i suoi parlamentari partiti a bordo della Flotilla e dirgli di tornare a casa, smettendola di mettere a repentaglio la propria sicurezza e di costringere i nostri saldati a fare la loro scorta. Invece si comporta come se fosse il capetto di un collettivo studentesco alle prese con un'occupazione di un liceo".

Flotilla, Sara Kelany stronca Furfaro: "Questi soggetti..."

A Gaza gli scontri sono sempre più devastanti e la fame è uno dei primi nemici dei palestinesi. La Global ...

Un pensiero condiviso anche dal suo partito che, sui social, ha commentato: "La Segretaria del Pd si candida a governare la Nazione, e poi gioca a fare la capofila dei cortei. L’Italia ha bisogno di responsabilità e rispetto, non di sceneggiate da collettivo studentesco".

Verso Gaza Flotilla, la marina militare israeliana "pronta a intercettarla"

Pro-Pal fuori controllo Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Il braccio di ferro Flotilla, Israele smaschera i pro-Pal: "Disponibili a un accordo costruttivo"

tag
sara kelany
elly schlein
flotilla

Verso Gaza Flotilla, la marina militare israeliana "pronta a intercettarla"

Pro-Pal fuori controllo Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Il braccio di ferro Flotilla, Israele smaschera i pro-Pal: "Disponibili a un accordo costruttivo"

ti potrebbero interessare

495x355

Flotilla, la marina militare israeliana "pronta a intercettarla"

Claudio Brigliadori
3072x2047

Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila

Claudio Brigliadori
366x210

Flotilla, Israele smaschera i pro-Pal: "Disponibili a un accordo costruttivo"

Claudio Brigliadori
960x540

Flotilla, Sanchez: "Gli affiancheremo una nave da guerra come supporto"