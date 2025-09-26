FdI, Sara Kelany inchioda Elly Schlein: "Come il capetto di un collettivo al liceo"

Mentre nelle nostre città divampa la guerriglia dei pro-Pal che - per citare un esempio - hanno messo a ferro e fuoco le stazioni ferroviarie, i parlamentari dell'opposizione hanno inscenato uno spettacolino che però non fa ridere nessuno. I vari esponenti di Pd, Avs e M5s hanno "occupato" la Camera, con alcuni deputati che si sono addirittura seduti per terra. Come se fosse un sit-in di un'Ultima generazione qualsiasi. Ed Elly Schlein? La segretaria dem si è costruita questo ruolo da rappresentante studentesca che, a dir la verità, le calza a pennello.

"Se Elly Schlein volesse essere considerata una leader in grado di governare un giorno l'Italia - ha commentato la responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia Sara Kelany sui social -, dovrebbe prendere per le orecchie i suoi parlamentari partiti a bordo della Flotilla e dirgli di tornare a casa, smettendola di mettere a repentaglio la propria sicurezza e di costringere i nostri saldati a fare la loro scorta. Invece si comporta come se fosse il capetto di un collettivo studentesco alle prese con un'occupazione di un liceo".