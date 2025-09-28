Antonio Tajani balla e la sinistra delira: come sono ridotti i compagni

Anvedi come balla Antonio. Il secondo dei tre giorni della festa nazionale di Forza Italia, “Libertà” si apre con la più impensabile delle polemiche. Su due passi di ballo e qualche sorriso pubblicato sui social dal vicepremier azzurro direttamente dal concerto di venerdì sera dove Mogol e il suo nuovo pupillo Gianmarco Carroccia, il “nuovo Lucio Battisti” hanno allietato la folla azzurra con le note delle hit più amate di sempre. Fino a quando, al risuonare di Un’avventura e 7 e 40, il ministro degli Esteri si è lanciato in un ballo allegro ma affatto spensierato, ripreso però con una clamorosa e bacchettona celerità dalle telecamere di Propaganda Live che ha di fatto amplificato la sheetstorm dei soliti leoni da tastiera che si sono scatenati, vomitando ettolitri di odio contro l’inquilino della Farnesina. Questi i termini dei commenti: «In Palestina muoiono bambini bruciati vivi, e tu, Ministro degli esteri, balli»; «Ministro, non è questo il momento di ballare e ridere»; «Meloni e Salvini che cantavano al karaoke sulla strage di Cutro e Tajani che balla sui cadaveri dei bambini innocenti di Gaza. Tutto torna». Neanche per niente. Tajani non ci sta. E perla terza volta in pochi giorni ribatte duro.

Così, dopo la replica alle accuse del M5S alla Camera delle scorse settimane e il moto d’orgoglio della prima giornata qui a Telese, anche ieri mattina il vicepremier ha replicato in maniera decisa al caos scatenato attorno alle note di Battisti. Che peraltro è parte del nuovo pantheon di Forza Italia. Quindi, come dire, non sono affatto innocenti evasioni. «A loro Il mio canto libero non piace» ha esordito Tajani facendo chiaro riferimento a La7. «Fanno televisione a senso unico ma noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol. Non era un concerto di canzonette, era un omaggio a Lucio Battisti, una persona che fa parte della nostra identità. È stata una serata emozionante, per cui respingiamo tutto al mittente» ha chiosato il segretario azzurro con un adagio romanesco. «Nun ce vonno sta perché prendiamo i voti e soprattutto perché Forza Italia rappresenta certi valori ma noi andiamo avanti, respingiamo gli attacchi dell’estrema destra, dell’estrema sinistra e di un certo modo di fare tv. Più ci attaccano, più significa che siamo sulla retta via, rifaremo tutto e tutto quello che loro non vogliono che facciamo, lo faremo ancora», ha concluso.