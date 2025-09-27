Tajani, critiche per i balli? La replica: "Tv a senso unico"

"A proposito di valori, ho visto che ci stanno attaccando e quando ci attaccano vuol dire che siamo forti e stiamo crescendo": il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani lo ha detto dal palco di "Libertà", la festa del suo partito a Telese Terme (Benevento), a proposito delle critiche per i balli sulle note dei maggiori successi di Mogol e Battisti.

"Noi non ci facciamo intimidire e andiamo avanti perché crediamo nelle nostre idee - ha proseguito il leader azzurro -. Qualcuno in televisione ieri sera ci ha attaccato per il concerto di Mogol. Evidentemente a loro 'Il mio canto libero' non piace perché la libertà piace poco a certi signori che fanno tv a senso unico. Noi rivendichiamo con orgoglio di aver organizzato il concerto di Mogol perché non era un concerto per le canzonette. Era un concerto per rendere onore a Lucio Battisti, che è parte del pantheon di Forza Italia. Anche la canzone fa parte della nostra identità. Tutte le canzoni di Battisti scritte da Mogol sono un inno alla libertà. Mogol è un grande poeta quindi evidentemente qualche conduttore televisivo, che non capisce granché di poesia, non si rende conto di cosa abbia significato per noi quella serata emozionante di ieri, che ci ha coinvolto tutti".